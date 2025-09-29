34-godišnji motociklist teško ozlijeđen

U subotu, 27. rujna oko 16.45 sati na županijskoj cesti ŽC 6127 u Primoštenu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač motocikla teško ozlijeđen.

Prometna nesreća se dogodila na način da 34-godišnji državljanin Italije, upravljajući motociklom talijanskih nacionalnih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja vozila preglednosti te osobinama ceste (zavoj, ograničenje brzine 30 km/h prometnim znakom), uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem motocikla te izlijeće na kameno-travnatu površinu na oko 1,50 metara ispod razine kolnika županijske ceste 6127, gdje zajedno s motociklom pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječnike pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču je izdan obavezni prekršajni nalog.