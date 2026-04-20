33-godišnjak išao na utakmicu u Koprivnicu, policija mu našla četiri teleskopske palice u kombiju

U petak, 17. travnja 2026. godine oko 9 sati u Biskom su policijski službenici zaustavili kombi vozilo u kojem se nalazilo šest navijača koji su putovali u Koprivnicu na nogometnu utakmicu.

Tijekom pregleda policijski službenici su u vozilu uočili predmete pogodne za napad i nanošenje ozljeda – četiri teleskopske palice na izvlačenje. Utvrđeno je da ih je posjedovao 33-godišnjak koji je uhićen i odveden u policijsku postaju, a pronađeni predmeti su oduzeti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon dovršenog istraživanja 33-godišnjak je uz optužni prijedlog u žurnom postupku odveden na nadležni općinski prekršajni sud zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i uz kaznu za počinjeni prekršaj da mu se izrekne zabrana posjećivanja utakmica u trajanju od godine dana te da se donese odluka o trajnom oduzimanu pronađenih predmeta. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjeni prekršaj bit će uskoro donesena.