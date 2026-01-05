32 kubanska časnika ubijena u američkoj operaciji u Venezueli

U američkoj vojnoj operaciji u Venezueli tijekom vikenda ubijena su 32 kubanska časnika, priopćila je kubanska vlada u nedjelju, što je prvi službeni podatak o broju poginulih u američkim napadima u toj južnoameričkoj naciji.

Kubanski vojni i policijski časnici bili su na misiji koju je vojska te karipske zemlje provodila na zahtjev venezuelanske vlade, prema izjavi pročitanoj na kubanskoj državnoj televiziji u nedjelju navečer.

Na čemu su Kubanci radili u toj južnoameričkoj naciji nije jasno, ali Kuba je bliski saveznik venezuelanske vlade i godinama je slala vojne i policijske snage kako bi pomogle u operacijama. Glasine o smrtima kružile su otokom tijekom vikenda.

"Znate, mnogi Kubanci su jučer ubijeni", rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One dok je u nedjelju navečer letio iz Floride natrag u Washington. "S druge strane bilo je puno mrtvih. S naše strane nije bilo mrtvih."

U američkoj operaciji u subotu zaplijenili su venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu te su se suočili s kaznenim progonom na temelju optužnice koja ih optužuje za sudjelovanje u narkoterorističkoj zavjeri.