32-godišnjak vozio pijan. Mora platiti ogromnu kaznu

Policija je u Kaštel Štafiliću zaustavila 32-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,58 g/kg. Uhićen je, zadržan do otrježnjenja i nakon toga odveden na sud. Sudu je predloženo da mu s odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja.

Sud je odlučio da je kriv za počinjeni prekršaj, izrekao mu je novčanu kaznu u visini 2.650 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od pet mjeseci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa