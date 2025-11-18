3. DAN BRADATE VOŽNJE Humanitarna moto-misija kroz Slavoniju u čast donatorima Županijske lige protiv raka Split

Treći dan velike humanitarne avanture Bradate vožnje Extreme donio je još jedan impresivan krug kilometara, ali i snažnu simboliku – današnja etapa bila je posvećena donatorima Županijske lige protiv raka Split.

U fokusu su oni koji svojim doprinosom pomažu u borbi protiv jedne od najtežih bolesti, a vožnja je poslužno pratila tu plemenitu namjeru.

Ruta je vodila iz Osijeka prema Bjelovaru, Daruvaru i Virovitici, da bi se ponovno zatvorila povratkom u Osijek. Ukupno 532,3 kilometra provedena su na cesti, kroz ranojutarnju maglu, veliku kišu, ravnice i slavonske gradiće,

Današnja vožnja je bila u znak zahvalnosti prema donatorima:

1. Peđa Pršić

2. Jozo Iličić

3. Darko Hudjek

4. Bojan Brnjanec

“Hvala vam od ❤️” – poruka je koju vozač projekta, Željan Rakela, naglašava na svakom koraku ovog humanitarnog maratona.

Startna kilometraža dana bila je 104.292 km, a dan je zaključen na 104.825 km.

Ukupno do sada je prijeđeno 1.382 km, dok do konačnog cilja – 120.000 kilometara u 365 dana – preostaje još 118.618 km.

Uz impresivan ritam kilometara raste i broj onih koji podržavaju projekt. Na današnji dan ukupne donacije iznose 7.000 €, što daje dodatnu snagu misiji koja povezuje ljubitelje motociklizma, humanitarnost i borbu protiv raka.

Detalje i svakodnevni napredak možete pratiti na službenoj stranici projekta.