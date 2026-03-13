28-godišnjak zaustavljen na autocesti, policijski pas mu nanjušio kokain u autu

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjim državljaninom Slovenije osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U srijedu, 11. ožujka u večernjim satima na autocesti A1 kod Vodica, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik i Odjela kriminaliteta droga su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil nacionalnih oznaka Slovenije kojim je upravljao 28-godišnji državljanin Slovenije.

Prilikom pregleda vozila sa službenim psom za detekciju droga utvrđena je sumnja da se u vozilu nalazi droga te je na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer, 12. ožujka, obavljena pretraga vozila tijekom koje je pronađena i oduzeta jedna vrećica ispunjena drogom kokain bruto težine 310 grama.

Muškarac je uhićen i odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 28-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.