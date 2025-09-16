24-godišnjakinja zagazila na pješački i udarila u tricikl. Teško je ozlijeđena

Jučer, oko 12,00 sati u Skradinu dogodila se prometna nesreća u kojoj je 24-godišnja državljanka Francuske zadobila teške tjelesne ozljede.

Očevidom je utvrđeno da je 24-godišnja državljanka Francuske stupila na kolnik, a da se prije toga nije uvjerila da to može učiniti na siguran način te udara pješakinje o zadnji lijevi blatobran motornog tricikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 67-godišnjak.

Od siline udara i pada 24-godišnjakinji su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja u cestovnom prometu, 24-godišnjakinji je izdan obvezni prekršajni nalog.