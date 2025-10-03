22-godišnjakinja koja je opljačkala trgovinu i povrijedila dijete u pritvoru

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 24.rujna 2025. godine na području Splita počinila dva kaznena djela- razbojnička krađa i povreda djetetovih prava.

Kriminalističkim istraživanjem nad 22-godišnjakinjom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je oko 19,30 sati ušla u trgovinu na Poljičkoj cesti i s polica u torbu stavila dva proizvoda koje je htjela uzeti, a da ne plati račun, ali kada se tijekom izlaska iz trgovine aktivirao sigurnosni alarm, obratio joj se zaštitar i tražio da otvori torbu, što je ista odbila i napala je zaštitara tako da ga je udarila rukom u predjelu lica i napustila trgovinu. Nakon počinjenog kaznenog djela oko 19,40 sati na križanju Kaštelanove i Gupčeve ulice prilikom prelaska pješačkom prijelaza bez ikakvog razloga i povoda jako rukom je dijete počupala za kosu svezanu u rep, uslijed čega je dijete palo na pod i ozlijedilo se.

Uz kaznenu prijavu 22-godišnjakinja je jučer predana pritvorskom nadzorniku.