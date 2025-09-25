22-godišnja Splićanka krala u BIPI i napala zaštitara. U bijegu počupala kćer Hajdukovog igrača i bacila je na cestu!

Splitska policija polako "steže obruč" oko 22-godišnjakinje za kojom tragaju od srijede navečer kada je u trgovini BIPA u Poljičkoj ulici oko 19 sati ukrala nekoliko kozmetičkih proizvoda. Nakon što je krenula prema izlazu, zaštitar ju je zaustavio i rekao joj da otvori torbu, no ona ga je fizički napala i potom pobjegla.

Bježeći, dolazi do pješačkog prijelaza u Gupčevoj ulici na Bačvicama koji je baš u tom trenutku prelazila devetogodišnja djevojčica, inače kći jednog Hajdukovog igrača.

Bez ikakvog povoda, 22-godišnjakinja djevojčicu hvata za kosu i divljački je povlači i baca na cestu te nastavlja svoj bijeg, piše Slobodna Dalmacija.