19-godišnjak uhićen nakon bijega ukradenim vozilom u Zadru

Mladić star 19 godina uhićen je nakon što je policiji pokušao pobjeći u ukradenom automobilu na području Zadra. Vozio je bez vozačke dozvole, a tijekom uhićenja pružao je otpor, zbog čega su policajci morali primijeniti silu.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava za krađu, a sankcioniran je i za prekršaje u cestovnom prometu, izvijestila je zadarska policija.

Potjera za ukradenim Golfom

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 19-godišnjak s parkirališta u dijelu Bulevara u Zadru otuđio Volkswagen Golf. Nakon prijave krađe od strane vlasnice, pokrenuta je potraga za vozilom.

Automobil je uočen u ponedjeljak, 23. veljače, oko 23:55, na državnoj cesti između Murvice i Zadra. Vozilo je primijetio prometni policajac koji tada nije bio na dužnosti, a ubrzo su se u potjeru uključili i njegovi kolege. Unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima, mladić se nije zaustavio, već je pokušavao pobjeći opasnom vožnjom, naglo ubrzavajući i pretjecajući na zabranjen način.

Uhićenje i posljedice

Potjera je završila u Ulici 72. bojne vojne policije, gdje je mladić zaustavljen. I dalje se opirao policiji, zbog čega su nad njim primijenjena sredstva prisile. Tijekom uhićenja zadobio je lakše ozljede i pružena mu je medicinska pomoć u Općoj bolnici Zadar.

Istraživanjem je potvrđeno da je 19-godišnjak vozio ukradeni automobil bez položenog vozačkog ispita. Po završetku kriminalističkog postupka, protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog krađe, a sankcioniran je i za prometne prekršaje.