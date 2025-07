19-godišnjak iz Italije poginuo na quadu na Pagu. Bio je na ljetovanju s prijateljima

Mladi talijanski državljanin (19) smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer u ponedjeljak oko 20:35 sati u mjestu Jakišnica, na dionici županijske ceste Ž-5151.

Mladić je upravljao quadom gospićkih registracijskih oznaka, no nije se kretao sredinom prometne trake. Iz zasad neutvrđenog razloga izgubio je nadzor nad vozilom i prešao u suprotnu traku, gdje se nalazio automobil njemačkih registarskih oznaka, objavila je policija. Autom je iz suprotnog smjera upravljala 44-godišnja njemačka državljanka. Njezin automobil udario je stražnji desni dio quada, a zbog siline udarca mladi vozač je preminuo na mjestu nesreće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako javlja Corriere, poginuo je 19-godišnji Pietru Adobati iz Italije. Bio je na ljetovanju s prijateljima. Vijest o njegovoj smrti potresla je talijanski gradić Nembro, iz kojeg se prijatelji i poznanici opraštaju od mladića za kojeg kažu da je "uvijek bio tu za druge". Njegovi roditelji Carmela i Germano te stariji brat i sestra Ivan i Lisa, odmah nakon što su od Pietrovih prijatelja saznali za tragediju, uputili su se na Pag, piše Index.

Tek je maturirao

Pietro je tek maturirao na prirodoslovnom smjeru znanstvene gimnazije "Amaldi" u Alzano Lombardu, a povratak kući bio je planiran upravo na dan nesreće. Početkom kolovoza trebao je s prijateljima otputovati i u San Benedetto del Tronto.

"Ne iznenađuje me toliko sam događaj, koliko činjenica da je otišao baš on, koji je imao spreman odgovor čak i u najozbiljnijoj situaciji. Bio je zlatna osoba, najdruštveniji od svih", ispričao je njegov shrvani prijatelj Giulio Cadè. "Pietro je za nas prijatelje uvijek bio tu. Bio je izvrstan i u školi, a među nama u grupi on je bio taj koji je maturirao s najvišom ocjenom, 80 od 100".

Pripremao se za studij fizioterapije

Pietro je imao velike planove za budućnost i pripremao se za prijemni ispit za studij fizioterapije. "Imao je golemu knjigu iz koje je učio za test. Sada više neće moći. Bio je obrazovana osoba, ako si trebao nešto znati, bio si siguran da možeš otići k njemu po odgovore", prisjeća se Giulio.

"Najljepše iskustvo koje smo proživjeli bilo je kada su nam naše majke za krizmu poklonile putovanje u London. Bila su to tri prekrasna dana zajedno. Vidjelo se da je Pietro bio veseo, stalno se šalio".