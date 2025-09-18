13. EKO AKCIJA U ŽRNOVNICI 20. rujna pridružite se jednoj od najvećih ekoloških akcija čišćenja u Hrvatskoj

Udruga Žrvanj u subotu, 20. rujna 2025., u subotu, organizira 13. akciju čišćenja rijeke Žrnovnice, šetnice uz nju, te ulica ovog mjesta.

Akcija će početi u 9 sati ujutro iz Bašte u centru mjesta, a za sve sudionike bit će osigurano pecivo, čaj ili kava. Po završetku akcije, oko 12 sati, svi će volonteri dobiti besplatan ručak.

Točna lokacija početka akcije je Bašta.

Trinaestu godinu za redom ekološka akcija udruge Žrvanj raste po broju posjetitelja. Osobito nas raduje da je ove godine prijavljen rekordan broj učenika osnovnih škola, njih čak sto s područja Žrnovnice, Šina i Kamena. Iz našeg iskustva, sudjelovanje školske djece nije samo simboličke naravi, količina otpada koju djeca prikupe nimalo ne zaostaje za onom koju prikupe odrasli volonteri, a uz sve naše mlade generacije na ovaj način dodatno učvršćuju svoja ekološka razmišljanja. Naravno uz naše mlade volontere, tu su i volonteri iz brojnih splitskih udruga, ali i vatrogasci, planinari, ronioci, učenici osnovnih škola, HGSS i brojni drugi.

Na akciji će biti formirano nekoliko grupa kojima će se dodijeliti voditelji, a svaki će tim čistiti drugačiju stazu. Većina njih vodi uz rijeku Žrnovnicu, sve do ušća, a neke od dionica prolaze kroz samo mjesto. Akciju podržavaju Općina Podstrana, Čistoća Split, DVD Žrnovnica, JU More i Krš i brojni drugi.

Inače, svake godine se prikupi 2000 do 3000 kilograma različitog otpada koji se, uz to, razdvaja.

Vremenska prognoza je idealna za subotu, bit će sunčano i toplo, stoga dođite u Žrnovnicu, budite dio jedne od najvećih eko akcija u zemlji!