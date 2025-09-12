12. Piano Loop Festival donosi pet vrhunskih interpretacija svjetski poznatih pijanista

Već dvanaest godina prisutni festival u organizaciji udruge Piano projekt okuplja najveće pijanističke legende, koji bogatim programom i vrhunskim interpretacijama doprinose raznolikosti i ljepoti glazbe, a ujedno su i prozor u recentna zbivanja u svjetskom pijanizmu.

„Tijekom zadnjih 12 godina Loop je od Splita napravio relevantnu pijanističku destinaciju. Doveo je u Split neke od najvećih pijanista današnjice i time na sebe skrenuo pažnju pijanista iz cijelog svijeta. U Splitu su tako nastupali M. Pletnev, A. Volodos, I. Pogorelić, O. Kern, N. Lugansky i brojni drugi. Prateći relevantna svjetska natjecanja u Split se nastoji dovesti i one mlade zvijezde u usponu. Mnogi od onih koji su se davnih godina predstavili u Splitu danas imaju važne međunarodne karijere, primjerice Dmitry Shiskin, Lukas Vondracek, A. Gugnin, A. Wang ili L. Marušić. Jedna od takvih najsjajnijih je mlada Eva Gevorgyan koja je u kratkom roku kao najmlađa finalistica u povijesti Chopinova natjecanja postigla globalni uspjeh i nastupa na svim važnim svjetskim pozornicama“, ističe Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Split i utemeljiteljica Piano Loop Festivala. Ove će se godine na Piano Loop Festivalu predstaviti Sergei Babayan (16.9.), Eva Gevorgyan (17.9.), Dmytro Choni (18.9.), Bruno Vlahek (19.9.) i Roman Lopatinsky (20.9.). Pokrovitelji festivala su Grad Split, Županija Splitsko-dalmatinska, Turistička zajednica grada Splita i Ministarstvo kulture i medija RH.

Sergei Babayan počeo je učiti svirati klavir sa šest godina kod Luize Markarjan, a kasnije kod Georgija Saradjeva. Nastavio je školovanje na Moskovskom konzervatoriju, a 1989. preselio se u Sjedinjene Države i osvojio prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju pijanista u Clevelandu i Međunarodnom natjecanju pijanista Robert Casadesus. Bio je rezidencijalni umjetnik na Glazbenom institutu u Clevelandu od 1992. do 2024. Pridružio se nastavničkom kadru Juilliard School 2013. i Meadows School of the Arts Sveučilišta Southern Methodist 2023., gdje trenutno drži katedru za klavir Joel Estes Tate Endowed i radi kao rezidencijalni umjetnik. „Kako napisati dobru melodiju“, kaže armensko-američki pijanistički genij, „nešto je što se ne može naučiti. To je dar koji čovjek ili ima ili nema. U cijelom proučavanju umjetnosti skladanja, melodija ostaje krajnja misterija.“ Babayanov najnoviji samostalni recital pod nazivom SONGS odaje počast daru stvaranja nekih od najljepših melodija u povijesti umjetničke pjesme. Putovanje koje Babayan predlaže slušatelju, od Franza Schuberta do Charlesa Treneta, pruža jedinstvenu priliku za razmišljanje o sastojcima velike melodije i o načinu na koji su se moderna narodna i umjetnička pjesma razvijale kroz vrijeme, kako u izvornom obliku s otpjevanim riječima, tako i u transkripciji za instrument, pjesmi bez riječi.

Yamaha Young Artist, Eva Gevorgyan, pobjednica je više od četrdeset pijanističkih natjecanja, uključujući glavne nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju za mlade umjetnike u Clevelandu 2018. I natjecanju mladih umjetnika Van Cliburn 2019. Nedavno je osvojila Prix du Bern u Švicarskoj 2023., nagradu Discovery na Međunarodnim nagradama za klasičnu glazbu 2019., Grand-Prix na Natjecanju ruskih nacionalnih orkestara 2021. Bila je finalistica i dobitnica posebne nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Chopin u Varšavi. Studira na Središnjoj glazbenoj školi Konzervatorija P. I. Čajkovski u Moskvi kod Natalije Trull i na Escuela Superior de Música Reina Sofía u Madridu pod vodstvom Stanislava Ioudenitcha. Također joj je dodijeljena prestižna stipendija na Klavier-Festival Ruhr 2020. Već je nastupala u velikim koncertnim dvoranama, uključujući Royal Albert Hall, KKL Lucerne, Gewandhaus, Mariinsky Concert Hall, hamburšku Laeiszhalle, Auditorio Nacional u Madridu, Asahi Hall u Tokiju, Teatro B32 u Brazilu, Teatro Juarez u Meksiku, Salle Bourgie u Montrealu i Salle Cortot u Parizu. Njezin prvi CD pod okriljem Melodiye, s djelima Chopina i Skrjabina, objavljen je 2022. godine i doživio je velike pohvale.

Dmytro Choni je ukrajinski pijanist rođen u Kijevu 1993. godine. Počeo je svirati klavir s četiri godine kod Galine Zaslavets, a kasnije je studirao u Kijevu kod Nine Naiditch i profesora Yurija Kota. Formalno obrazovanje završio je kod profesorice dr. Milane Chernyavske na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu, a mentorirala ga je i Gabriela Montero. Choni je stekao međunarodno priznanje nizom važnih nagrada, uključujući Međunarodno pijanističko natjecanje Van Cliburn 2022., Međunarodno pijanističko natjecanje Leeds 2021., Bösendorfer USASU 2019. i Međunarodno pijanističko natjecanje Paloma O’Shea Santander 2018. godine. Njegov debitantski album objavio je Naxos 2020. godine, a sadrži djela Debussyja, Ginastere, Ligetija i Prokofjeva. Album je dobio nagradu Supersonic Award časopisa Pizzicato. Njegovo sljedeće izdanje zakazano je za ožujak 2025. za izdavačku kuću Naïve records i uključuje djela Debussyja, Liszta, Silvestrova i Liebermanna.

Pijanist i skladatelj Bruno Vlahek (Zagreb, 1986.) diplomirao je klavir u klasi Vladimira Krpana kao jedan od najmlađih studenata u povijesti zagrebačke Muzičke akademije. Poslijediplomske studije završava na Konzervatoriju u Lausannei kao stipendist Švicarske konfederacije kod Jeana-Françoisa Antoniolija te na Hochschule für Musik u Kölnu kao stipendist njemačkog DAAD-a gdje su mu profesori bili Vasilij Lobanov (klavir), Tilmann Claus (kompozicija) i Johannes Fritch (improvizacija). Od 2010.-13. usavršavao se u klasi legendarnog ruskog pijanista i pedagoga Dmitrija Baškirova na Visokoj školi za glazbu kraljice Sofije u Madridu. Kao pijanist redovito održava recitale i nastupa s orkestrima diljem svijeta, te je pobjednikom mnogih prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja. Autorom je skladateljskog opusa koji čine orkestralne, komorne, solističke i vokalne skladbe raznih žanrova. Djela su mu izvedena na pet kontinenata. Laureat je međunarodnog skladateljskog natjecanja Cristóbal Halffter u Španjolskoj, međunarodnog natjecanja Muzičkog biennala Zagreb i međunarodnog natjecanja Fidelio. Nagrađen je i diskografskom nagradom Porin za najbolju skladbu klasične glazbe 2018., kao i nagradom Stjepan Šulek Hrvatskog društva skladatelja za najbolju skladbu 2019. godine. Nositelj je počasne diplome španjolske kraljice Sofije. Trenutno je profesor na Glazbenom konzervatoriju Katarina Gurska u Madridu, član je ocjenjivačkih sudova međunarodnih glazbenih natjecanja i održava majstorske radionice diljem svijeta.

Roman Lopatinsky rođen je 1993. u Kijevu. Od najranijih dana pokazivao je izvanredne glazbene vještine, a s pet godina počeo je učiti svirati klavir kod Irine Barinove u Kijevskoj specijaliziranoj glazbenoj školi Lysenko. Tijekom školovanja postao je laureat brojnih međunarodnih natjecanja kao solist i komorni glazbenik. Godine 2009., u dobi od 16 godina, kao daroviti mladi pijanist, upisao se na Međunarodnu akademiju za klavir u Imoli (Italija) u klasi Borisa Petrushanskog. Lopatinsky također redovito nastupa kao član ansambala NotaBene Chamber Group i Liatoshynsky Trio. Dobitnik je Nagrade gradonačelnika Kijeva za izvanredna postignuća mladih u razvoju glavnog grada Ukrajine – grada heroja Kijeva.

