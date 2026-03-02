Sinjski studenti i učenici dobili stipendije: Grad nastavlja tradiciju nagrađivanja znanja

Grad Sinj započeo je s isplatom studentskih i učeničkih stipendija za akademsku, odnosno pedagošku 2026./2027. godinu, čime je nastavljena dugogodišnja praksa potpore mladima u njihovom obrazovanju.

Prema odluci gradonačelnika Mira Bulja, sinjskim studentima bit će isplaćeno pet mjesečnih stipendija u iznosu od 150 eura. To znači da će ukupno 185 studenata s područja Sinja na svoje račune primiti po 750 eura. Učeničke stipendije iznose 50 eura mjesečno, a učenicima je već isplaćen ukupan za pet mjeseci od 250 eura.