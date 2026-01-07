Close Menu

11 prometnih nesreća u dva dana na zadarskom području

U navedenim nesrećama jedna osoba zadobila je lake tjelesne ozljede

Na području Policijske uprave zadarske u proteklih 48 sati, od 5. do 7. siječnja, evidentirano je 11 prometnih nesreća, izvijestila je policija.

U navedenim nesrećama jedna osoba zadobila je lake tjelesne ozljede, dok u ostalim slučajevima nije bilo ozlijeđenih. Policija ne navodi dodatne okolnosti pojedinih nesreća.

 

Iz Policijske uprave zadarske apeliraju na sve sudionike u prometu da prilagode brzinu uvjetima na cestama, osobito s obzirom na zimske uvjete i niske temperature koje su posljednjih dana zahvatile šire područje.

