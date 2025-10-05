“100 % ustaše”: Provokacija s tribina obilježila derbi u Srbiji

U derbiju 11. kola Superlige Srbije, Partizan je na domaćem terenu pobijedio Vojvodinu rezultatom 1:0, ali utakmicu su obilježili brojni prekidi i pirotehnički spektakl navijača.

Navijačka skupina Grobari proslavila je 80. rođendan kluba velikom bakljadom na tribinama stadiona u Humskoj. Slavljeničko ozračje više je puta prekinulo susret, što je izazvalo negodovanje gostujućih igrača i trenera Miroslava Tanjge. Prema navodima sudaca, igrači Vojvodine u jednom su trenutku čak odbijali nastaviti utakmicu zbog ponavljanih prekida i gustog dima s tribina.

Uvredljivi transparent i navijačke provokacije

Proslavu su pratili i incidenti na tribinama. Tijekom bakljade Grobara, navijači Vojvodine, skupina Red Firm, razvili su veliki transparent s natpisom “100 % ustaše”, praćen crtežom stiliziranog navijača Partizana u crno-bijelim bojama. Transparent je izazvao burne reakcije među domaćim navijačima, ali većih sukoba nije bilo.

Provokacije između dvije navijačke skupine nisu novost. Suparnici često podsjećaju da je Franjo Tuđman, kasniji hrvatski predsjednik, neposredno nakon Drugog svjetskog rata bio predsjednik Partizana kao visoki časnik JNA. Upravo u to vrijeme odlučeno je da klupske boje budu crna i bijela, što su i danas zaštitni simboli beogradskog kluba.