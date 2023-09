100 GODINA PICIGINA Fešta na Bačvicama: Zaigrali veterani Hajduka, splitski olimpijci, pjevači i glazbenici

My way, My Way, pjevao je Frank Sinatra. A pravi splitski život vidjeli smo jučer na Bačvicama. Ekološko društvo Picigin Bačvice u suradnji sa Gradom Splitom te uz potporu Turističke zajednice Grada Splita, povodom obilježavanja 100 godina igranja picigina na Bačvicama postavili su spomen ploču. Otkrili su je najmlađi piciginaši, dječaci i djevojčice, na kojima će ostati zalog nastavljanja tradicije igranja sa malim balunom u plićaku kupališta.

A sve je počelo još u petak, u prepunoj velikoj sali gradske knjižnice Marka Marulića uz nazočnost gradonačelnika Ivice Puljka. Prikazan je glazbeni spot klape Rebatajica, Picigin, potom smo uživali u emotivnoj recitaciji pjesme Tea Trumbića, Da mi se vratit, u izvedbi mlade glumice Ivane Gudelj, koju ćemo uskoro imati prilike vidjeti kao stalnu članicu na daskama GKM-a, a uz pratnju Mladena Tudora na gitari.

Da mi se vratit, da mi se vratit ,

Da mi se vratit u bile dvore ditinjstva mog

S očima put neba, sa srcem ča vreba,

Da mi se vratit, živote moj!

stihovi su to koje su piciginaši posvetili svim generacijama koje su doprinijele očuvanju i promicanju kupališta Bačvice i igre koja je nastala upravo na njegovom plićaku, a osobito Anatoliju Tolji Kudrjavcevu, Đermanu Ćići Senjanoviću, Anti Tonu Veršiću, Damiru Frani Parenti.....

Nastavilo se sa emotivnim putovanjem kroz stotinu godina igranja picigina na Bačvicama uz izlaganje predsjednika Antuna Tonija Stipišića, uz glazbu Zbora Filipa Devića i klape Friži, a vidjeli smo i dva filma, Picigin na Bačvicama autora Tonka Jovića u produkciji HRT-a te promotivni film Split grad sporta.

Jučer je sve započelo sa ekološkom akcijom čišćenja podmorja od strane ronilačkog kluba Rostrum, sa čak 15 ronilaca. Bačvice su bile pune piciginaša, od Sunčanice do Želje, preko sto aktivnih piciginaša napunili su plićak. Nedostajalo je terena za sve, pa je tu bilo atraktivne igre u smjenama.

Kako su Bačvice kolijevka splitskog sporta, na salbunu su zaigrali i veterani Hajduka, splitski olimpijci, pjevači i glazbenici, pa smo imali priliku vidjeti kako se u igri bosih nogu snalaze Pralija, Bosančić, Vulić, Putnik, Lušić, Karan, Dragojević...predvođeni Nikicom Cukorovom, Goranom Brailom, Leom Kazinotijem. Istovremeno svoje umijeće igranja vaterpola uz suđenje Nenada Periša, pokazali su nam još uvijek dobrodržeći i aktivni splitski vaterpolisti, sada okupljeni u veteranskom klubu znakovita naziva "Magla" na čelu sa Dariom Bojčićem.

Još uvijek brojni turisti bili su iznenađeni i oduševljeni kad se uz rub mora pojavila limena glazba Hrvatskog glazbenog društva Biranj iz Kaštel Lukšića uz Splitske mažoretkinje. Neočekivani vizualni ugođaj te predivna glazba, bili su uvertira za program uz otkrivanje spomen ploče. Žensko pjevačko društvo Marjanke, Cheerleading klub NOA, FA Jedinstvo sa Splitskim plesom upotpunili su ovaj splitski đir, povezali su se sport, kultura, umjetnost, a naravno uslijedila je još jedna nezaobilazna tradicija, gastronomski užitak. Sve je to, kao i program u Marka Marulića, na svoj šarmantan način vodila Antonija Bosanac.

Otkrivanju spomen ploče od strane najmlađih budućih piciginaša, uz brojnu publiku, bili su nazočni i Željko Domazet, predsjednik Gradskog vijeća, Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika, i sam piciginaš, a vidjeli smo i Edu Unkovića, nekad upravitelja Bačvica, pa Ivana Gudelja, a iz Ulcinja je na svečanost potegao i Pavle Popđenović, strastveni ljubitelj Splita i splitskih sportaša.

Kažu, vridilo bi opet biti tu na Bačvicama, prilikom sljedeće stote obljetnice. Bačvice i picigin se ljube, a Baće su jučer bile pune ljubavi i sreće.

Naš splitski đir imati ćemo priliku nastaviti već sutra na Gripama prilikom prikazivanja filma o Toniju Kukoču, splitskom ditetu i splitskom i svjetskom legendarnom košarkašu.

