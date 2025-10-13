Zvjezdano selo Mosor obilježilo Svjetski tjedan svemira!

Svjetski tjedan svemira, najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, obilježena je i ove godine, i to u vremenu od 4. do 10. listopada. Tema Svjetskog tjedna svemira je ovaj put bila „Živjeti u svemiru“, čime je pozornost bila usmjerena na inovacije i tehnologiju koji bi omogućili život ljudi izvan našeg planeta, kao i na izazove s kojima se suočavamo pripremajući se za taj pothvat.

Udruga Zvjezdano selo Mosor se uključila u obilježavanje Svjetskog tjedna svemira nizom edukativnih aktivnosti. Tijekom održavanja manifestacije, u sklopu programa Škole u prirodi, zvjezdarnica Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom je ugostila učenike nižih razreda OŠ Žrnovnica, OŠ Plokite i OŠ Zagvozd. Za ukupno oko 130 đaka koji su sudjelovali u programu, održana su predavanja o Sunčevom sustavu, a u slučaju malih Žrnovčana, i promatranje planeta Saturna teleskopom s terase zvjezdarnice. Predavanja i promatranje je vodio astronom-animator Udruge Zoran Knez.

Za dvadesetak učenika nižih razreda OŠ Bol je u Gradskoj knjižnici Marka Marulića – Brodarica održano predavanje o Sunčevom sustavu, ali i likovna radionica oslikavanja planeta! Te je aktivnosti vodio student fizike splitskog PMF-a Duje Barić, član udruge Zvjezdano selo Mosor i astronomske sekcije Fizikalnog društva Split. Duje je pored toga predavanje iste tematike na istom mjestu održao i za šezdesetak učenika viših razreda splitske OŠ Kman Kocunar. Planirano promatranje Mjeseca i planeta Saturna s terase knjižnice, moralo je nažalost otpasti zbog naoblake.

Spomenute aktivnosti je organizirao i pomogao provesti u djelo tajnik Udruge Tomislav Nikolić.

Povrh svega, na početku i kraju Svjetskog tjedna svemira, u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom su u večernjim satima primani posjetitelji koji su imali priliku kroz teleskop pogledati Mjesec, planet Saturn i niz objekata dalekog svemira. Nekoliko desetaka zvjezdoljubaca se usto upoznalo s položajima najsjajnijih zvijezda vidljivih u ovo doba godine, izgledom najupečatljivijih zviježđa, razlikama između planeta i zvijezda, kao i time kako pronaći Sjevernjaču.

Cilj svih ovih aktivnosti je bila popularizacija astronomije među najmlađima, ali i među širom populacijom, te poticanje zanimanja za znanost, tehnologiju i svemirska istraživanja.