ZVIZDA MORA NA DRVENIKU MALOM – Fešta uz Alena Nižetića!

U sklopu 55. Trogirskog kulturnog ljeta, Turistička zajednica grada Trogira s ponosom najavljuje ribarsku feštu Zvizda mora na Drveniku Malom u subotu, 16. kolovoza 2025., uz nastup omiljenog domaćeg izvođača Alena Nižetića. Početak koncerta predviđen je u 21:00 sat, a posjetitelje očekuje nezaboravna večer ispunjena dobrim raspoloženjem, domaćim okusima, pjesmom i plesom do kasno u noć.

Za sve posjetitelje organiziran je prijevoz brodom “Bura line” koji kreće sa trogirske rive u 19:00 sati, uz usputno pristajanje i ukrcaj putnika na Drveniku Velikom. Povratak istom rutom predviđen je u 1:00 sat iza ponoći.

Dođite i osjetite čar popularne Zvizde mora – vidimo se na Drveniku Malom!

Datum: 16. kolovoza 2025.

Vrijeme: 21:00 sat

Lokacija: Drvenik Mali

Prijevoz: Brod “Bura line” – polazak iz Trogira u 19:00 h, povratak u 1:00 h