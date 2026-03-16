Zvijezda serije "Divlje pčele" otkriva na što najradije troši i kako štedi novac: "Čizme koje stoje 500 platila sam 35 eura"

Trend među generacijom Z posljednjih nekoliko godina pokazuje pomak prema štednji, racionalnijoj potrošnji i smanjenom konzumerizmu, što financijski stručnjaci objašnjavaju posljedicama globalne financijske krize, inflacijom nakon pandemije i osviještenošću mladih generacija da novac ne treba uludo trošiti na sve što ti treba i ne treba. No racionalizaciji troškova ne pridonose samo trendovi nego i određena zrelost, što opet, dakako, nije slučaj kod svakoga. Stoga smo napravili serijal o (anti)konzumerizmu u kojem nam poznata lica govore o ovoj aktualnoj temi i koliko su se i jesu li se uopće promijenili po ovom pitanju. Iskustvo i mišljenje o ovoj temi podijelila je i zvijezda serije "Divlje pčele", glumica Ana Marija Veselčić (29), piše Gloria.

"Od fakultetskih dana živim samostalno i uvijek sam se trudila da mi od prihoda ostane barem mali dio do sljedeće uplate. Danas je to sve veći izazov, osobito nakon uvođenja eura i rasta inflacije, no taj se moj princip nije promijenio”, iskreno govori mlada glumica, dodajući kako nema velike apetite kada je riječ o trošenju.

Trenutačno se, kaže, nalazi u sretnoj životnoj fazi u kojoj neplanirane izdatke uglavnom predstavljaju odlazak veterinaru ili kupnja kućanskih aparata, poput novog hladnjaka. Kada je riječ o odjeći, vodi se racionalnim pristupom: važnija joj je kvaliteta od količine pa rado kupuje u second hand trgovinama i na platformi Vinted.

Obožava second hand

"Za dobar kaput ili kvalitetne cipele spremna sam izdvojiti novac, ali nemam naviku za svaki događaj kupovati novu haljinu. Obožavam obilaziti second hand dućane, a imam i nekoliko prijateljica te članova obitelji od kojih nasljeđujem kvalitetne komade", kaže Ana Marija, kojoj nije žao investirati ni u dobro odijelo. Kao svoj modni favorit izdvaja plavo odijelo brenda Seventy, za koje vjeruje da će joj trajati godinama.

"Mogu ga kombinirati na razne načine i za mene je to bila odlična dugoročna investicija. Također imam vrlo kvalitetne čizme koje sam pronašla u second hand trgovini za simboličan iznos. Nakon što sam ih odnijela postolaru na čišćenje i doradu pete, nosim ih cijelu jesen i zimu. Nove čizme takve kvalitete stoje oko 500 eura, a mene su, zajedno s popravkom, stajale tek 35", priča mlada glumica.

Ni kada su putovanja u pitanju nije zahtjevna. Putuje rijetko i onda kada si to može priuštiti, a kada već odluči otići, ne želi razmišljati o svakom potrošenom centu. "U suprotnom, radije uopće ne bih putovala. Srećom, živim u Splitu pa mi je jednodnevni odlazak na obližnje otoke na kupanje često sasvim dovoljan za osjećaj odmora i gušta", govori Veselčić za Gloria.

Priznaje kako je i sama imala pogrešnih financijskih odluka, no danas na njih gleda s dozom humora i razumijevanja. Ne čudi je ni sve izraženiji trend racionalnije potrošnje među pripadnicima generacije Z. "Mislim da je taj trend dobrim dijelom potaknut inflacijom, rastom cijena i sve većom sviješću o tome koliko se odjeće svakodnevno proizvodi. Pozdravljam takav pristup i nadam se da neće biti prolazan", poručuje glumica.