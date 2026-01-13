Župnik iz Dalmacije objavio da je na blagoslovu kuća skupljeno 45.190 eura

U Župi Vodice završen je božićni blagoslov obitelji i domova, koji je trajao 14 dana i obuhvatio više od 1750 obitelji, među kojima je bilo i 30 novih. Tijekom blagoslova prikupljeno je ukupno 45.190 eura dobrovoljnih priloga.

Kako je naveo vodički župnik don Franjo Glasnović, blagoslov se odvijao na ukupno 25 područja župe. Najveća ulica po broju obitelji bila je Zatonska, u kojoj živi više od 210 obitelji, odnosno oko 800 stanovnika.

Župnik je istaknuo da je blagoslov ove godine protekao bez većih poteškoća te da su vremenske prilike bile uglavnom povoljne, uz tek jedan kišni dan. Zahvalio je vjernicima na otvorenosti i susretljivosti, naglasivši da je blagoslov u svim dijelovima župe obavljen uredno i prema planu.

Tijekom blagoslova prikupljeno je 7000 eura više nego prošle godine. Don Glasnović pojasnio je da se prilozi, sukladno financijskom sustavu Katoličke crkve u Hrvatskoj, uplaćuju u župnu blagajnu, a objavu iznosa opravdao je potrebom za odgovornošću i transparentnošću prema vjernicima.

Osvrćući se na protekla dva tjedna, župnik je istaknuo da je blagoslov bio ispunjen različitim trenucima – od radosnih i smiješnih do onih u kojima je bilo potrebno tješiti, ohrabrivati i poticati na nadu i vjeru.