Županijski vijećnik pozvan na policiju zbog govora na splitskoj Rivi: 'Ovo su pokušaj zastrašivanja radi govora istine'

Županijski vijećnik Mate Lukić pozvan je danas iz Policije na razgovor gdje će ga ispitati inspektori splitske policije, a razlog je govor koji je u studenom održao na splitskom prosvjedu protiv stranih radnika.

– Istražitelji iz Splita dolaze u Zadar danas na razgovor sa mnom, evo hvala našemu MUP-u u Zadru pa će ih ugostiti da mi još doma ne dođu. Pa da ne moram ja. Razlog dolaska je moj govor na prosvjedu u Splitu na Rivi. Gdje sam decidirano pazio na svaku riječ koju sam izrekao. Jer znam što i kako rade. Ovi pokušaji zastrašivanja, prijave i kazne radi otpora i govora istine podsjećaju na najmračnija vremena naše povijesti. Po njima sam očito ja taj koji koordinira desnicu u Dalmaciji. Smiješno, napisao je Lukić na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Lukić je u govoru održanom na prosvjedu u Splitu iznio stav da za aktualnu situaciju s masovnim uvozom strane radne snage, prema njegovu mišljenju, nisu odgovorni sami strani radnici, već domaći političari i, kako ih je nazvao, „veleizdajnici“ koji, tvrdi, na tom procesu ostvaruju financijsku korist putem vlastitih agencija za zapošljavanje stranih radnika.

U tom je kontekstu poručio kako je „zamjena stanovništva danas najisplativiji posao“, uz tvrdnju da se domaće radnike potiskuje, dok se strane dovodi isključivo zbog profita. Prema njegovim riječima, društvom upravljaju oni kojima su novac i interes ispred dugoročnih posljedica za državu.

Govoreći o širim društvenim posljedicama, Lukić je naveo i nekoliko primjera nasilja koje povezuje sa stranim državljanima, istaknuvši pritom da, kako tvrdi, dio njih ne prolazi proces prilagodbe, ne uči jezik niti upoznaje hrvatsku kulturu i društvene norme.

U nastavku je upozorio na, kako smatra, nejednak položaj domaćih i stranih radnika, navodeći da domaći radnici često rade bez osnovnih uvjeta, dok stranim radnicima, koji dolaze preko agencija i outsourcinga, osigurani smještaj i prehrana. Pritom je ustvrdio da država zanemaruje vlastite građane, osobito djecu i socijalno ugrožene.

Zaključno je pozvao na zajedništvo i otpor postojećim trendovima, poručivši da Hrvati, kako je rekao, ne smiju biti generacija koja će iznevjeriti nasljeđe prethodnih naraštaja.