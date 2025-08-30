Županijska pročelnica skoro se potukla s djelatnikom Lučke uprave u dućanu: "Sram te bilo, mogu ti biti mama"

Djelatnik riječke Lučke uprave Matko Š. (33) i pročelnica Upravnog odjela za turizam Županije istarske Nada P.M. (52) bili su kratkog ‘fitilja‘, dok su daleko od svojih radnih mjesta stajali u redu na blagajni u marketu ‘Ošo‘ u Buzetu. Posvađali su se te vikali jedno na drugo tog nedjeljnog jutra lanjskog listopada pa je morala intervenirati i policija. On se njoj nepristojno obratio opsovavši joj majku, a ona mu je na to vičući odgovorila: ‘Sram te može biti, mogu ti biti mama‘, piše Jutarnji list.

Za policiju su oboje na javnom mjestu dostupnom svakom bez ograničenja narušavali javni red i mir. Istog je stava bila i prekršajna sutkinja koja ih je nedavno oboje kaznila novčano sa po 300 eura. Također svaki, prema nepravomoćnoj presudi, mora platiti i po 70 eura sudskih troškova ali i 8,82 eura za dolazak svjedoka na sud.

- Dok sam čekao na red u trgovini, ona me potapšala po ramenu. Nisam na to reagirao pa me onda počupala za odjeću. Upitao sam ju što joj je i kazao da ukoliko želi ispred mene neka se gura. Na to se progurala ispred mene i rekla mi rečenicu koja se navodi u optužnom prijedlogu policije. Rukama me još i odgurnula u prsa pa sam reagirao kako sam reagirao vičući sebi "pi*ka mi materina, šta mi to treba" – rekao je u svoju obranu zaposlenik Lučke uprave Rijeka.

Suoptužena je, pak, ispričala da je te nedjelje bila gužva u trgovini, da je uzela meso i otišla prema blagajni upitavši tko je zadnji u redu jer su bila dva reda.

- Jedan je bio red za suhomesnate proizvode a drugi za kasu i u taj red sam stala. Onda je došao M.Š. te sam mu rekla ‘ovdje ti je red‘. Na to me upitao da šta mu se obraćam i tko sam ja. Krenuo je prema meni pa sam ispružila ruke ispred sebe govoreći mu: "Ispred mene nećeš stati". Nakon toga me tri puta nazvao smećem pa sam se uzrujala. Zujalo mi je u glavi, a to mi se nikad nije dogodilo. Ja sam se možda iznervirala ali nisam stala u red ispred njega niti sam ga gurnula. A kad sam ruke ispružila ispred opsovao mi je mater i rekao: ‘Ti ćeš dirati muškarca‘ – posvjedočila je, pak, Nada P.M. Odmah se, ujedno, u sudnici ispričala ‘neprijatelju iz trgovine‘ na što joj je on objasnio da "Za sve postoji prvi puta, ali se ruke ne polažu na nepoznate osobe".

- Ja sam branila svoj prostor, nisam se osjećala ugodno – pojasnila je potom svima u sudnici dalje.

Jedan od svjedoka incidenta se na sudu prisjetio između ostalog da je, dok je čekao u redu na kasi, čuo prepirku dvije osobe oko toga tko će biti prvi u redu. Onda je čuo, kazao je, gospođu Nadu kako mladom gospodinu govori: ‘Udari me‘, a koji joj je na to odgovorio ‘Kravo jedna‘.

Dodajmo ovome da se na upit raspravne sutkinje dok su davali generalije okrivljenici nisu željeli izjasniti o visini svojih mjesečnih prihoda.