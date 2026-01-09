Županija prihvatila zahtjev Omiša: Marina Ribnjak briše se iz Plana upravljanja pomorskim dobrom

Splitsko-dalmatinska županija prihvatila je stav gradonačelnika Omiša Zvonka Močića i zaključak Gradskog vijeća kojim je zatraženo brisanje marine Ribnjak iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području županije.

Kako je objavio gradonačelnik, županija je prihvatila argumente koje su Grad Omiš i Gradsko vijeće iznijeli u postupku te je udovoljila zahtjevu da se marina Ribnjak ukloni iz spomenutog plana.

Močić je u priopćenju zahvalio Splitsko-dalmatinskoj županiji na odluci, a posebno je istaknuo doprinos udruga i svih koji su, kako navodi, sudjelovali u procesu.

"Zahvaljujem Splitsko-dalmatinskoj županiji što je prihvatila naše argumente, a posebno zahvaljujem svim udrugama kao i svima koji su sudjelovali u ovom procesu", poručio je gradonačelnik Zvonko Močić, dr. med.