Županija osigurala gotovo 785 tisuća eura za rekonstrukciju rive i lukobrana u Prvić Luci

U prostorijama Šibensko-kninske županije danas je potpisan Ugovor o zajedničkom financiranju za 2025. godinu između župana Paška Rakića i ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranke Fržop, kojim se za projekt proširenja i uređenja lučkog područja u Prvić Luci osigurava ukupno 784.718,42 eura sredstava iz županijskog proračuna za ovu godinu.

Ugovorom se dodjeljuju dodatna sredstva u iznosu od 596.652,80 eura namijenjena izvođenju radova u sklopu projekta „Rekonstrukcija lukobrana u Prvić Luci, otok Prvić“, čime će se znatno unaprijediti sigurnost plovidbe, posebice tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta. Riječ je o projektu rekonstrukcije i proširenja postojeće rive kako bi se luka zaštitila od udara valova i jakih vjetrova, što će izravno doprinijeti sigurnosti redovnih brodskih linija te zaštiti imovine, prvenstveno plovila stanovnika otoka, tijekom nevremena.

Projekt predviđa i poboljšanje pristupa mjestu ukrcaja i iskrcaja za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, čime se dodatno ističe važnost inkluzivnosti i pristupačnosti u razvoju lučke infrastrukture.

– Ovakvim ulaganjima želimo unaprijediti kvalitetu života na našim otocima, ali i osigurati bolju prometnu povezanost i visoku sigurnost plovidbe. Posebno mi je drago što to postižemo zajedničkim snagama, jer uz Šibensko-kninsku županiju, projekt sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te sama Lučka uprava – kazao je župan Rakić prilikom potpisivanja ugovora.

Podsjećamo, početkom 2025. godine, Prvić Luci je već dodijeljeno 188.065,62 eura za sanaciju i dogradnju postojećeg lukobrana, što s današnjim ugovorom čini ukupno 784.718,42 eura županijskih sredstava ove godine uloženih u proširenje i uređenje lučkog područja u Prvić Luci.

Cjelokupni projekt vrijedan je 2.701.244,28 eura, s uključenim PDV-om. Odabrani izvođač radova je Zajednica ponuditelja GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o. iz Zagreba i HIDRORADOVI SAGENA, obrt za hidroradove i usluge iz Šibenika. Vrijeme izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, odnosno od 6. listopada 2025. godine.