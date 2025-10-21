Župan Šibensko-kninske županije potpisao ugovore s udrugama: Gotovo 20 tisuća eura za projekte zaštite okoliša i održivog razvoja

Župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić potpisao je danas ugovore o sufinanciranju s predstavnicima udruga koje djeluju na području zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja. Za provedbu njihovih programa i projekata u županijskom proračunu za 2025. godinu osigurano je ukupno 19.978,30 eura.

Potpisivanje ugovora održano je u prostorijama Šibensko-kninske županije, prigodom čega je župan Paško Rakić istaknuo važnost održavanja partnerskog odnosa s civilnim sektorom kada je riječ o očuvanju okoliša i održivom razvoju:

– Priroda je vrijedni resurs kojeg moramo njegovati i čuvati, planski i stručno. To je nešto što smo "posudili" od naših starih i što moramo očuvati za sve buduće generacije. Stoga Šibensko-kninska županija nastavlja podržavati projekte i programe koji imaju za cilj zaštitu prirode i poticanje održivog razvoja - poručio je župan.

O važnosti selekcije i kvalitete prijavljenih projekata govorila je i pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove, dr. sc. Sanja Slavica Matešić:

– Drago mi je što su programi iz godine u godinu sve konkretniji i kvalitetniji. Povjerenstvo ove godine nije imalo lak zadatak odbarati najbolje među prijavljenima. Trudimo se svake godine osigurati nešto više sredstava kako bismo vas potaknuli da nastavite s ovako vrijednim inicijativama - kazala je pročelnica.

Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na niz aktivnosti, među kojima su edukacija građana, ekološke akcije, promocija održivog razvoja te praćenje klimatskih promjena. Među korisnicima se nalaze i sportski klubovi te lovačka društva, koja svojim djelovanjem također doprinose očuvanju prirodnih staništa i zaštiti okoliša.

Cjelovit popis programa i projekata kojima su dodijeljena sredstva iz županijskog proračuna za 2025. godine, dostupan je u Odluci objavljenoj na mrežnim stranicama Šibensko-kninske županije.