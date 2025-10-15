Župan i gradonačelnici Splita, Kaštela i Solina te direktor jedne splitske gradske tvrtke sastali su se u Banovini. Evo što su razgovarali

U Gradskoj upravi održan je radni sastanak gradonačelnika Splita Tomislava Šute i nadležnih stručnih službi Grada s županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom, gradonačelnikom Kaštela Denisom Ivanovićem, gradonačelnikom Solina Daliborom Ninčevićem te direktorom Split Parkinga Davorom Matošićem.

"Tema sastanka bila je uspostava multimodalnog prometnog sustava na području urbane aglomeracije Split, s naglaskom na održiva prometna rješenja koja bi značajno doprinijela smanjenju zagušenja u prometu te povećanju protočnosti i kvalitete kretanja stanovnika i posjetitelja šireg splitskog područja", javili su iz Grada Splita.

Sudionici su raspravljali o "park & ride" sustavu planiranom na području solinske Širine, željezničkoj povezanosti Splita i Zračne luke Split, kao i o mogućnosti uspostave brodske linije koja bi povezivala Divulje sa splitskom lukom. Ova rješenja, usmjerena na integraciju različitih oblika prijevoza – cestovnog, željezničkog i pomorskog – imaju za cilj rasteretiti promet i povećati učinkovitost javnog prijevoza.

"Na sastanku je dogovoreno formiranje projektnog tima koji će koordinirati daljnje aktivnosti, kao i razmjena stručne dokumentacije između sudionika u cilju razrade i realizacije projekta. Ujedno je zaključeno kako će se zatražiti potpora s nacionalne razine te pripremiti prijave za korištenje bespovratnih sredstava Europske unije, budući da projekt ima izraženu održivu i ekološku komponentu, usklađenu s nacionalnim i europskim prometnim politikama", javili su iz Grada Splita.

Cilj svih uključenih partnera je razviti integrirani prometni sustav koji će dugoročno doprinijeti boljoj povezanosti, smanjenju broja automobila na prometnicama te smanjenju emisija štetnih plinova, čime Split i okolni gradovi potvrđuju predanost viziji modernog, zelenog i održivog urbanog prostora.