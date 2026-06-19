Knjižničari Dalmacije u Imotskom raspravljali o budućnosti čitanja u digitalnom dobu

Danas je u Osnovnoj školi Stjepana Radića u Imotskom održan stručni skup knjižničara osnovnih škola Dalmacije. Tema skupa bila je "Analogno i digitalno čitanje u suvremenom dobu".

Analogno čitanje podrazumijeva korištenje fizičkih medija, poput tiskanih knjiga i papira, dok digitalno čitanje označava konzumaciju sadržaja putem elektroničkih uređaja koji se danas sve više koriste, posebice e-čitači, tableti i mobiteli.

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Zaključeno je kako u suvremenom hrvatskom društvu, analogno čitanje knjiga, novina i časopisa nije zastarjelo i dalje pruža osjećaj napredovanja, dok bilješke na marginama potiču dublje razumijevanje i pamćenje.

Suvremeno digitalno čitanje e-knjiga donosi prednosti praktičnosti i prenosivosti jer čitavu biblioteku nosite u jednom uređaju, no ekran može uzrokovati naprezanje očiju, a prisutnost notifikacija na uređajima ometa koncentraciju, što može dovesti do površnijeg razumijevanja teksta, te pojave ekranizma kod djece.