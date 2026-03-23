Župan Boban u obilasku radova na izgradnji Centra za starije osobe u Dragljanima

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je, nakon radnog sastanka u Općini Podgora na kojem se razgovaralo o ključnim projektima poput izgradnje sportske dvorane, uređenja pomorskog pojasa i izgradnje reciklažnog dvorišta, obišao radove na izgradnji Centra za starije osobe u Dragljanima.

Riječ je o jednom od najvažnijih projekata socijalne infrastrukture na području Dalmatinske zagore, kojim će se osigurati kvalitetna skrb za starije i nemoćne osobe te značajno unaprijediti dostupnost izvaninstitucijskih usluga.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Ovdje govorimo o projektu koji je višestruko vrijedan – ne samo zbog svojih kapaciteta i financijske vrijednosti veće od 7 milijuna eura, već i zbog njegovog utjecaja na život ljudi. Osiguravamo 100 mjesta za smještaj korisnika, kao i izvaninstitucionalne usluge za više od 250 osoba, uključujući i poseban smještaj za oboljele od Alzheimerove bolesti“, istaknuo je župan Boban.

Naglasio je kako radovi napreduju planiranom dinamikom te da se završetak očekuje do kraja ove godine, nakon čega slijedi useljenje korisnika.

Centar za starije osobe Dragljane uspostavlja se rekonstrukcijom i prenamjenom nekadašnje školske zgrade, čime se ujedno doprinosi aktivaciji zapuštene javne imovine i revitalizaciji ruralnog prostora. Osim institucionalnog smještaja korisnika, centar će pružati i širok spektar izvaninstitucijskih usluga za više od 250 korisnika, uključujući pomoć u kući, dnevni boravak te psihosocijalnu podršku.

Poseban naglasak stavljen je i na zdravstvenu komponentu projekta, kroz osiguravanje prostora za liječnika obiteljske medicine, čime će se dodatno unaprijediti dostupnost zdravstvene skrbi na ovom području, a realizacijom Centra otvorit će se i nova radna mjesta, što predstavlja dodatni doprinos demografskoj i gospodarskoj revitalizaciji vrgoračkog kraja.

„Ovo nije samo investicija u infrastrukturu, već ulaganje u ljude i ravnomjeran razvoj naše županije. Nastavljamo s pripremom i realizacijom sličnih projekata u Aržanu i Vrliki kako bismo dodatno ojačali sustav skrbi za starije osobe u Dalmatinskoj zagori“, poručio je župan Boban.