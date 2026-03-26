Župan Boban u Donjem Docu: "Što se više udaljimo od čovjeka, to smo bliže zlu."

U Donjem Docu danas je dostojanstveno obilježena 82. obljetnica jednog od najtežih ratnih zločina nad civilnim stanovništvom u Dalmatinskoj zagori, počinjenog 26. ožujka 1944. godine.

U ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, komemoraciji je prisustvovao župan Blaženko Boban kao njegov izaslanik, koji je u svom obraćanju naglasio važnost očuvanja sjećanja na nevine žrtve i trajnu opomenu koju ovaj zločin nosi.

U svom govoru župan je istaknuo kako, unatoč tehnološkom napretku čovječanstva, čovjek često nije napredovao u moralnom i humanom smislu. Upozorio je na trajnu prisutnost nasilja i sukoba u svijetu te poručio kako se udaljavanjem od Boga, bližnjega i temeljnih ljudskih vrijednosti povećava sklonost zlu.

„Molimo za prosvjetljenje onih koji čine zlo, kako se ovakve tragedije više nikada ne bi ponovile“, poručio je u svom obraćanju.

Komemoracija je započela koncelebriranom svetom misom zadušnicom u župnoj crkvi sv. Martina, nakon čega je uslijedilo polaganje vijenaca i prigodni komemorativni program kod spomen križa. Uz brojne mještane, obitelji žrtava i uzvanike, događaju su nazočili predstavnici državne i lokalne vlasti.

Na kraju programa upućena je zahvala obiteljima žrtava i organizatorima na očuvanju sjećanja i dostojanstvenom obilježavanju ove obljetnice, uz poruku kako upravo sjećanje na prošlost mora biti poticaj za izgradnju pravednijeg i humanijeg društva.