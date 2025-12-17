Župan Boban: Sigurnost ovisi o svakome od nas pojedinačno

"Sigurnost ovisi o svakom od nas pojedinačno. Ako svi budemo odgovorni, Božić ćemo dočekati u miru i sigurnosti", naglasio je župan Blaženko Boban na danas održanom Odboru za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici Odbora, župan Boban i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević uputili su apel građanima na odgovorno ponašanje tijekom nadolazećih blagdana. Naglasili su važnost sigurnosti na prometnicama, posebice u kontekstu povećanog broja putovanja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, te odgovorne uporabe pirotehničkih sredstava.

Poseban naglasak stavljen je na opasnost od pirotehničkih sredstava, koja svake godine uzrokuju ozljede, osobito među djecom. Načelnik Srdarević pozvao je roditelje na odgovornost i oprez, apelirajući da nadziru svoju djecu i zabrane korištenje opasnih petardi i raketa:

"Pozivamo roditelje da obrate pozornost na to što njihova djeca rade, da zabranjuju korištenje opasnih pirotehničkih sredstava i da ih nadziru. Osim toga, alkoholizirani vozači predstavljaju najveću prijetnju na našim cestama, pa molimo sve da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola jer to može imati teške i tragične posljedice", istaknuo je Srdarević.

Iako kraj godine treba biti vrijeme radosti, zajedništva i obiteljskih okupljanja, župan Boban i načelnik Srdarević ističu da samo zajedničkim naporima svih građana možemo osigurati sigurne i mirne blagdane. Naglasili su da je odgovornost svakog pojedinca ključna za očuvanje sigurnosti, kako bi svi mogli uživati u blagdanima bez nesreća i incidenata.

"Sigurnost je naša zajednička odgovornost", zaključio je župan Boban, pozivajući sve građane da ovaj Božić provedu u miru i sigurnosti.