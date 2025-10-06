Župan Blaženko Boban: "Teško je naći riječi utjehe, ali molimo da naši planinari nađu vječni mir"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oglasio se povodom tragične nesreće u Julijskim Alpama, u kojoj su život izgubila tri hrvatska planinara – braća Roko i Andrija iz Kaštela te Marijo Boko iz Solina.

U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, župan je izrazio duboku tugu i suosjećanje s obiteljima poginulih.

"Iskrena bratska i kršćanska sućut"

„Nakon tužnih vijesti iz Slovenije, upućujem iskrenu bratsku i kršćansku sućut obiteljima, rodbini, kolegama i prijateljima naših tragično preminulih alpinista“, napisao je Blaženko Boban, istaknuvši da ga je vijest o tragediji duboko potresla.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je kako su mnogi, poput njega, ostali bez riječi pred gubitkom mladih života koji su stradali radeći ono što su voljeli – planinareći.

"Teško je naći riječi utjehe"

Župan je naglasio da u ovakvim trenucima riječi često nisu dovoljne:

„Teško je naći riječi utjehe njihovim najbližima. Kao vjernici možemo iskazati bliskost ožalošćenima i uputiti Bogu molitvu da preminuli u Njemu, Ocu milosrdnom, nađu vječni mir“, poručio je Boban, uz simbol svijeće i molitveni znak koji prate njegovu objavu.

Dalmacija u suzama

Tragedija koja se dogodila u nedjelju ujutro pod vrhom Tošca u Julijskim Alpama zavila je u crno Kaštela, Solin i cijelu Dalmaciju.

U lavini su smrtno stradala trojica iskusnih planinara koji su, prema navodima prijatelja, bili dugogodišnji ljubitelji prirode i planina.