Župan Blaženko Boban na obilježavanju 28. godišnjice pogibije hrvatskih branitelja u Bosanskom Grahovu: "Nikad ih nećemo zaboraviti"

Spomen obilježje, izgrađeno u župnom dvorištu crkve sv. Ilije proroka u Obljaju, Bosansko Grahovo, posvećeno poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, stradalim Hrvatima općine Bosansko Grahovo u II. svjetskom ratu i poraću te civilnim žrtvama u Domovinskom ratu, blagoslovio je biskup Banjalučki mons. dr. Franjo Komarica Nakon blagoslova spomen obilježja, u crkvi sv. Ilije proroka služena je sveta misa, koju je predvodio biskup Komarica uz župnika don Davora Klečinu. Biskup Komarica je u propovijedi pozvao sve na čuvanje sjećanja na žrtvu hrvatskih branitelja, izrazio je nadu da njihova žrtva nije uzaludna te potaknuo sve da budu graditelji mira i pravednijeg društva.

Nakon mise izaslanstva su se uputila u centar grada, gdje su položeni vijenci na spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence su položili roditelji i rodbina poginulih hrvatskih branitelja, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i ostala izaslanstva. Svi nazočni su odali počast i zahvalnost poginulim braniteljima za njihovu hrabrost i ljubav prema domovini i naglasili važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat. Župan Blaženko Boban je u svom govoru posebno pozdravio obitelji poginulih i hrabre branitelje koji su prije 28 godina sudjelovali u ovoj bitci o kojoj se nažalost premalo zna u široj hrvatskoj javnosti, koja se dogodila nakon pobjedničke akcije Oluja te je istaknuo važnost sjećanja na događaje iz naše nedavne herojske povijesti : - Zahvaljujem organizatorima ovoga događaja, Vladi RH i svima koji su pomogli izgradnju ovog spomen obilježja. Tu smo kako bismo sami sebi i mlađim naraštajima posvijestili činjenicu da je naša sloboda plaćena životima najhrabrijih među nama. Dvadeset trojica poginulih hrvatskih branitelja iz 141. i 7. GBR, 6.DP I 126. DP, ratnici pobjednicke HV, su dali svoje živote za našu slobodu. Hvala im, počivali u miru Božjem, a mi ih nikad nećemo zaboraviti!

Podsjećamo, 13. kolovoza 1995. godine, najžešći napad izvršen je na položaje: Biljeg, Cigelj,Vidovića glava i Begovac na cesti Drvar-Bosansko Grahovo. Pripadnici 141. brigade prihvaćaju borbu i na položaju Vidovića glava u izravnom okršaju, pogibaju vojnici: Denis Jerković, Ivan Burić, Loran Šulentić i Tomislav Grujica. Nakon neravnopravne borbe, ostali sa više ranjenika izvlače se prema Bosanskom Grahovu. Početkom neprijateljskog napada, jedna interventna grupa odlazi u pomoć prema napadnutim položajima Cigelj i Biljeg prilikom koje nailaze na ubačenu neprijateljsku diverzantsku grupu gdje u direktnom okršaju pogibaju: zapovjednik satnije Stipe Marčić-Štef te vojnici: Denis Baleta i Dragan Kikić dok je više vojnika ranjeno. Kako se preostali suborci nisu uspjeli izvući, jednom od njih, Olegu Ujeviću, to uspijeva, dovodi pojačanje, ponovno se uključuje u borbu i tom prilikom junački pogiba. Iza podne 13. kolovoza ojačana skupina pripadnika 2. bojne 141.brigade, uz potporu POTRD-a Zbornog područja Split kreće u protunapad na Vidovića glavu koju je zaposjeo neprijatelj nakon povlačenja naših snaga. Neprijatelj u žestokom okršaju uspijeva odbiti napad HV-a i tom prilikom pogibaju: zapovjednik voda Nenad Božan, zapovjednik desetine Ranko Grbavac, te vojnici: Sead Jasenčić i Slaven Ujević, a više vojnika biva ranjeno. U borbama na ostalom dijelu bojišta pogibaju vojnici: Ante Merćep, Ante Domazet, a Zoran Karanović od zadobivenih rana umire. U okršaju sa neprijateljem ispred položaja Cigelj pogibaju pripadnici 6.domobranske pukovnije: Ognjen Krešić, Aljoša Ruspić i Igor Koprčina dok sudbina Drage Ilovića do danas nije poznata (vodi se kao nestali). Bez obzira na sve gubitke pripadnici 141. brigade su smogli snage da zaustave napredovanje neprijatelja i zajedno sa interventnim snagama 3. bojne 7. gardijske brigade, uz pomoć dva tenka i borbenom skupinom 6. domobranske pukovnije te tenkovskim vodom 113. pješačke brigade. Dana 14. kolovoza Hrvatske snage vraćaju izgubljene položaje (u toj akciji pogibaju pripadnici 7. gbr: Romano Ribić i Stjepan Križanec), a već 15. kolovoza zajedno sa 126. Domobranskom pukovnijom i 4.Gardijskom brigadom koja nastupa iz pravca Srba, nastavljaju sa napadnim djelovanjima i odbacuju neprijatelja do pred Drvar. Toga dana su poginuli Mate Munivrana i Stipe Vrančić pripadnici 126. D.P. Ukupno je u ovoj teškoj bitci Hrvatska vojska imala dvadeset dvojicu poginulih, jednog nestalog i više od 50 ranjenih pripadnika.

Uz roditelje i rodbinu poginulih hrvatskih branitelja ovogodišnjoj blagoslovu spomen obilježja su nazočili predstavnici Udruge obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, Udruge veterana i prijatelja 141. brigade HV, Udruge hrvatskih ratnih veterana Kaštela, Udruge 40. inženjerijske bojne HV, Udruge 7. GBR HV "Pume", Udruge 81. gardijske bojne HV "Kumovi", Udruga hrvatskih branitelja 6. Domobranske pukovnije, na čelu s predsjednikom Udruge Ivicom Bubićem te predstavnici Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HBŽ. Uz župana Bobana, komemoraciji su nazočili Ivan Vukić, izaslanik ministra hrvatskih branitelja i dopredsjednika Vlade RH gosp. Tome Medveda, konzul RH u Livnu Božo Vodopija, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra, dr. Ante Nazor, pročelnik županijskog U.O. za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, Damir Gabrić, Jozo Vidić i dogradonačelnica grada Kaštela Jadranka Bosančić.