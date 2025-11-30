Zrinka Ljutić najavila današnji slalom: "Ponosna sam kako sam se vratila nakon pogreške"

Nakon nastupa u veleslalomu u Copper Mountainu, gdje je s trećim rezultatom druge vožnje napredovala na sedmo mjesto, Zrinka Ljutić komentirala je svoj nastup i najavila današnji slalom.

- U prvoj vožnji imala sam jednu malu tehničku pogrešku koja je rezultirala većom. Jedna vrata nisam do kraja zatvorila i spustilo mi je liniju, bilo se teško vratiti. Izgubila sam sigurno sekundu, ali svejedno sam imala najbrži zadnji sektor. Znala sam da dobro skijam i da imam brzine, samo sam to trebala povezati. Ponosna sam što sam se izborila za dobar plasman i što je druga vožnja bila stvarno dobra.

Naglasila je i koliko je teško vratiti se nakon velike pogreške: - Najteže je oporaviti se i nastaviti skijati kao da se ništa nije dogodilo, a kamoli još i dodati tempa. Možda danas nije bilo postolje, ali ovo je pobjeda u pravom smjeru.

Zrinka je nakon prve vožnje bila tek 14., no dobro je iskoristila startnu poziciju i brze uvjete, piše HRT.

- Znala sam da ništa nije izgubljeno. Razlike su bile male, uvjeti su se mogli pogoršati, doći će sjena... Na kraju smo bile sve jako blizu, falilo je par stotinki, ali dobar dan. Ovo pokazuje da je moj veleslalom stvarno dobar i da je brzina tu. Ne trebam paničariti, rezultat će doći.

Ljutić starta 3., Popović 24.

Već je večeras na rasporedu slalom u kojem kreće puna optimizma. Prva vožnja je u 18, a druga od 21 sat. Obje utrke bit će u prijenosu na HTV-u 2..

- Staza je lijepa, vidjeli smo je, snijeg je dobar. Mislim da mi ovaj snijeg odgovara i veselim se sutrašnjoj utrci, poručila je Ljutić koja ima startni broj 3. Naša druga predstavnica Leona Popović startat će 24. Slalom otvaraju dvije Švicarke, Wendy Holdener i Camille Rast.