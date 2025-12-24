Zrak je opasan za zdravlje, pulmologinja upozorava: "Čestice ulaze duboko u pluća"

Stanovnici Slavonskog Broda već danima udišu zrak loše kvalitete. Građani se žale na zdravstvene probleme, a iz Udruga upozoravaju – godinama se ništa konkretno ne poduzima.

„Katastrofa. Ne da se živjeti, ne da se izlaziti van. Nema aktivnosti na otvorenom, sve izbjegavamo. Užas“, kaže Alma iz Slavonskog Broda. Slično iskustvo ima i Marizela: „Ljudi su dosta bolesni, kašlju. Evo i moja djeca imaju problema sa zdravljem.“

Građani se boje i provjetravanja. „Moraš otvoriti prozor, ali ako mi slučajno ostane otvoren preko noći, probudim se i idem zatvoriti jer je zrak strašno zagađen“, kaže Iva.

Iz građanske inicijative na konferenciji za novinare upozorili su kako je Slavonski Brod gotovo neprekidno u crvenom. „U posljednjih 25 dana gotovo smo kontinuirano u onečišćenom zraku, odnosno u crvenom“, rekao je Peter Tot-Đerđ iz eko udruge Eko-integral.

Kao glavne uzroke navode se promet, mala kućna ložišta, industriju, ali i nepovoljan geografski položaj grada. Traže novi akcijski plan za čist zrak. „Rješenja postoje, međutim ništa se ne čini da se to pokrene i da se osiguraju financijska sredstva kako bismo započeli s rješavanjem tih problema“, istaknula je Slavica Lemaić, potpredsjednica Skupštine Brodsko-posavske županije, piše RTL Danas.

U Bjelovaru muku muče s pljevom

Iako je sada stanje mirnije, prošlog mjeseca slične scene mogle su se vidjeti i u centru Bjelovara. Osim zagađenog zraka, građani se žale i na pljevu kukuruza koja se širi iz silosa.

„U to vrijeme kao da imamo crveni snijeg. Ne možeš oprati auto, za pola sata je pun pljeve. Terasu ne možeš očistiti – izgleda kao da te mjesec dana nema“, kaže Dražen Škoda. Problem se javlja s početkom sezone sušenja kukuruza. „Posebno kad puše vjetar. Ujutro dođeš, stepenice i prozori su puni pljeve, sve je crveno“, dodaje Đurđa Milaković.

Iz Silosa Bjelovar poručuju da sama pljevica nema štetnih posljedica za zdravlje ljudi te najavljuju ugradnju dodatnih pročišćivača. U planu je ugradnja dodatnih pročišćivača koji su već nabavljeni, no zbog tehničkih i organizacijskih poteškoća njihova ugradnja još nije realizirana – odgovorili su iz Silosa Bjelovar.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije kaže da je upoznat s problemom, no trenutačno je veći rizik dugotrajno loša kvaliteta zraka. „PM10 ima dozvolu da 35 puta godišnje prijeđe koncentraciju iznad 50 mikrograma po kubičnom metru. Mi ovaj mjesec bilježimo i preko 100, što znači da smo praktički već potrošili dozvoljeni godišnji broj prekoračenja“, rekao je Vedran Trupac.

Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, smanjenje onečišćenja zraka produžilo bi prosječni životni vijek građana – no za to su, upozoravaju stručnjaci, potrebne konkretne i hitne mjere.

Pulmologinja upozorila na povećan rizik od kroničnih bolesti

Gordana Pavliša, specijalist internist-pulmolog Klinike za plućne bolesti Jordanovac za RTL Danas istaknula je opasnosti za zdravlje kad je u pitanju udisanje onečišćenih čestica zraka.

"To su čestice koje su vrlo male manje od 10, odnosno 2,5 mikrona, tako da one ulaze duboko u pluća, odnosno čak i u cirkulaciju. Zbog toga dugotrajno izlaganje visokoj koncentraciji ovih čestica povećava rizik od kroničnih plućnih bolesti kao što su astma ili kronične opstruktivna plućna bolest.

Također, povećava se i rizik od kardiovaskularnih bolesti kao što su srčani i moždani udari. No, novije spoznaje ukazuju na to da povećava i rizik od neuroloških kroničnih neuroloških bolesti", kazala je Pavliša.