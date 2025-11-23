ŽOK Ribola Kaštela slavila u Dubrovniku: 3:0 za nova tri boda i dobru europsku uvertiru

Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela nastavile su pobjednički niz u SuperSport Superligi. U sklopu 7. kola Kaštelanke su u Dubrovniku svladale domaći ŽOK Dubrovnik s uvjerljivih 3:0 (26:24, 25:22, 25:15). Iako konačni rezultat sugerira rutinsku utakmicu, put do trijumfa bio je sve osim lagan, posebno u prva dva seta u kojima je domaća ekipa pružila snažan otpor.

Dubrovkinje su susret otvorile hrabro, agresivno i čvrsto, držeći gošće pod pritiskom već od prvih poena. Prvi set bio je svojevrsna prekretnica: domaćin je dugo kontrolirao igru, ali je Ribola Kaštela u završnici pokazala karakter, nadoknadila zaostatak i preokretom uzela set za 1:0. Sličan scenarij ponovio se i u drugoj dionici. Dubrovnik je rano stvorio prednost, no Kaštelanke su serijom kvalitetnih poena ponovno okrenule tijek seta i povele 2:0.

Treći set donio je potpunu dominaciju gošći. Ribola Kaštela je bila sigurnija u polju, stabilnija na servisu i učinkovitija u napadu, pa je završnicu utakmice završila mirno i uvjerljivo.

Sportski direktor Ribole Kaštela Aleksandar Milkov nakon susreta je istaknuo koliko je važan bio prvi set i promjena koja je donijela preokret. "Mislim da je odlučujući bio prvi set i ono što smo okrenuli pri kraju seta. Ušla je Klara Kruhonja umjesto Lare Dežulović i uspjeli smo dobiti taj prvi set. Drugi set bio je jako sličan — gubili smo, imali veliku razliku na početku, opet smo imali problema, ali još jednom, po ne znam koji put, timski duh nas je iznio. Okrenuli smo i dobili set s malom razlikom na kraju. Treći set već je bio naša dominantnost. To je naš kvalitet i s tim trebamo nastaviti. Jako bitna i jako teška pobjeda, iako je rezultat 0:3. Dolazi u pravom trenutku. Nastavljamo biti perfektni i nadam se da će tako ostati još dugo", poručio je Milkov.

Slično razmišljanje podijelila je i igračica Ribole Kaštela Dijana Karatović, koja je naglasila da je rezultat varljiv u odnosu na ono što se događalo na terenu. "Čestitam svojim suigračicama na pobjedi. Bila je ovo veoma teška utakmica, iako smo slavile 3:0. Prva dva seta bila su posebno zahtjevna — igračice Dubrovnika pokazale su se kao vrlo čvrst orah. Posebno bih istaknula prvi set koji je bio ključan i koji smo uspjele okrenuti u našu korist", rekla je Karatović.

Kaštelanke se nakon nove ligaške pobjede okreću europskim izazovima. Već 26. studenoga u Kaštel Starom otvaraju nastup u 1/16 finala CEV Volleyball Cupa 2026, kada u svojoj dvorani dočekuju mađarski OK Békéscsaba. "S nova tri boda idemo dalje. Nadam se da ćemo u sljedećim natjecanjima pokazati kvalitetu koju imamo. Pozivam sve ljubitelje odbojke da dođu u što većem broju i podrže nas u ovom važnom europskom dvoboju", dodala je Karatović.