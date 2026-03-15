ŽNK MEĐIMURJE – ŽNK HAJDUK 0-2: Pobjeda Hajdučica na gostovanju u Čakovcu

Nogometašice Hajduka na gostovanju u Čakovcu danas su upisale nova tri boda u sklopu 2. kola završnice Magenta lige. Hajdučice su slavile rezultatom 0:2, a mrežu Međimurki tresle Čanjevac i Bagarić.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, ali ni većih prilika. Drugo je bilo puno sadržajnije pa su Hajdučice došle do vodstva: u 59. je minuti Čanjevac pobjegla svojim čuvaricama i sjurila se prema protivničkom golu. Preciznim je udarcem iskosa pogodila suprotni kut za vodstvo Hajdučica od 0:1. Strijelkinja prvog pogotka potom je postala asistentica drugog: odigrala je povratnu loptu prema Bagarić, a ona s 10 metara poslala loptu u mrežu za konačnih 0:2.

Hajdučice će iduću utakmicu odigrati protiv Agrama u gostima idući vikend u sklopu 3. kola završnice Magenta lige.