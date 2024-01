ŽNJAN SE ZA KOJI TJEDAN PRETVARA U MEGA GRADILIŠTE Kuzmanić: Gradnja na Žnjanu počet će u prvim danima veljače, nije točno da sredstva nisu osigurana

Splitski dogradonačelnik Antonio Kuzmanić izjavio je za DalmacijaDanas kako će građevinska operativa Lavčevića d.d. i Lavčević-inženjering d.o.o. biti na žnjanskom platou početkom veljače te da nema nikakvih problema sa osiguranjem sredstava jer su ovoj početnoj fazi troškovi tek oko 10 posto.

- Dio Žnjana financiramo mi sami. Trenutno na računu imamo desetak milijuna eura i Žnjan kreće s radovima početkom veljače. Pare iz kredita nam ne trebaju za početak. U prvih tri mjeseca imate samo desetak posto troškova. Mi smo se sa EIB-om dogovorili oko financiranja dijela tog projekta, a iz sredstava ITU mehanizma to bi bilo 14 milijuna eura tako da nas projekt neće koštat 45 nego 30 i nešto milijuna eura. U tih 30 i nešto milijuna eura moramo dobit suglasnost od Ministarstva financija za zaduženje, da je to OK.

Kreditne formalnosti

Onog trenutka kad se odlučimo da je vrijeme dignit kredit to ćemo i učiniti jer su načelnu suglasnost za zaduženje Grada od 150 milijuna eura već dali. Samo što mi za svaki novi projekt moramo dokazati da je to sve u redu, u skladu s planom i projektom. To je formalnost i to je ta dokumentacija koja navodno nedostaje. Za ITU mehanizam ugovor još nije potpisan i namjerno smo tražili samo dio kredita, a sad ćemo i nadopunit dokumentaciju.

Sutra ćemo imati neki novi projekt i ista je procedura: evo projekt i zahtjev za daljnje zaduženje. 150 milijuna eura je praktično odobreno s tim da nam oni i ne trebaju svi odmah. Dinamika plaćanja je prvih 6 mjeseci nekih 20-30 posto. Radovi koji uzimaju najviše vremena će se plaćati po situacijama. Dobit će se račun i to će se platit. I to ne za 60 dana nego u par dana od ispostavljenog računa. Prva situacija će bit 1. ožujka, a teoretski bi plaćanje bilo 1. svibnja, al smo u Banovini uveli pravilo da se račun odmah plati - pojasnio je Kuzmanić.

Šest faza uređenja

Uređenje priobalnog pojasa, Žnjanskog platoa je predviđeno u fazama.

1. faza - priobalna šetnica (lungo mare sa svom potrebnom infrastrukturom u trupu) i plažni

prostori, kako bi kupalište nastavilo funkcionirati u svakodnevnom korištenju,

2. faza - projekt zona A i B s tri paviljonske građevine, uređenjem terena i podzemnom

garažom te trafostanicom,

3. faza - završetak šetnice na rtu i projekt građevine s vidikovcem na krovu,

4. faza - projekt paviljona C-U2 sa uređenjem terena cijele zone C,

5. faza - projekt šest jednakih paviljonskih ugostiteljskih objekata uz šetnicu,

6. faza - projekt uređenja priobalne šetnice na području pod koncesijom hotela Split.

Projekt uređenja žnjanskog platoa na 128 640 m² se financira kroz ITU mehanizam, kredit Europske investicijske banke (EIB) i vlastitim sredstvima Grada Splita. Prostor današnjeg platoa počeo se nasipavati u vrijeme Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine, a trenutni izgled terena nastao je nasipavanjem 1998. godine kao priprema za svetu misu Pape Ivana Pavla II. Radove je "nadzirao" sadašnji nadbiskup splitsko - makarski u miru msgr. Marin Barišić koji je potom nasljedio tadašnjeg nadbiskupa msgr. Antu Jurića.