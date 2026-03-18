Znate li u kojoj su našoj županiji ljudi najsrdačniji?

Među dobitnicima priznanja Traveller Review Awardsa, koje Booking.com dodjeljuje na temelju recenzija gostiju je i pet hrvatskih županija. Prvo mjesto i laskava titula najsrdačnije županije u Hrvatskoj u 2026. godini pripala je Varaždinskoj županiji. Regija je to poznata po svojoj bogatoj povijesti, elegantnoj baroknoj arhitekturi i živahnoj kulturnoj sceni grada Varaždina, koji se često ističe kao jedan od najljepših gradova kontinentalne Hrvatske, piše portal Punkufer.

Uz šarmantnu povijesnu jezgru, posjetitelji ovdje mogu uživati u brojnim kulturnim događanjima, opustiti se u prirodi i istražiti lokalnu gastronomiju i tradiciju. Spoj kulturne baštine, raznolike turističke ponude i topline lokalnog stanovništva čini Varaždinsku županiju posebno privlačnom destinacijom za putnike, ističu recenzenti na platformi Booking.com.

Pet najsrdačnijih hrvatskih regija

Traveller Review Awards je godišnji program nagrađivanja Booking.coma kojim se odaje prizanje iznajmljivačima, hotelima i prijevoznicima za iznimno gostoljubivost i visoke ocjene putnika. Ovogodišnje nagrade temelje se na više od 370 milijuna provjerenih recenzija putnika iz cijelog svijeta.

Uz Varaždinsku županiju na popisu najsrdačnijih regija u Hrvatskoj našle su se i Vukovarsko-srijemska županija, Osječko-baranjska županija, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija. Istraživanje je naručio Booking.com i neovisno je provedeno na uzorku od 32.106 odraslih osoba koje su u posljednjih 12 mjeseci od provođenja istraživanja bile na turističkom putovanju s noćenjem te planiraju putovati i dalje. Pet najsrdačnijih hrvatskih županija u 2026. prema podacima platforme Booking.com: Varaždinska županija Vukovarsko-srijemska županija Osječko-baranjska županija Karlovačka županija Krapinsko-zagorska županija