Znate li tko je naujspješniji lovac u Potjeri?

Lovac iz kviza Potjera Dean Kotiga pohvalio se velikim osobnim uspjehom. Na društvenim mrežama objavio je da je nedavno snimio svoju 500. epizodu popularnog kviza, čime je postao prvi lovac kojem je to uspjelo.

Kotiga je podijelio i tablicu s rezultatima te istaknuo da bi taj broj emisija mogao biti rekord ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

"Kolega Vukorepa mi je skrenuo pažnju na to da sam nedavno snimio svoju 500. epizodu Potjere, kao prvi lovac u nas, a vrlo lako moguće čak i u svijetu. Uglavnom, achievement na koji sam baš za ozbiljno jako ponosan", napisao je Kotiga. U objavi je dodao i kako je kroz emisije natjecateljima isplaćeno više od dva milijuna eura.

Statistika pokazuje da je u 500 emisija pobijedio 342 puta, dok su ga natjecatelji nadmudrili u 158 emisija. To znači da mu je postotak uspješnosti 68,4 posto.

Ipak, Kotiga je u objavi istaknuo da je po postotku pobjeda među lovcima najuspješniji Krešimir Sučević Međeral. On je u 398 odigranih kvizova ostvario čak 333 pobjede, odnosno ima uspješnost od 83,67 posto.

Kotiga mu je zato u objavi posvetio i posebnu pohvalu.

"Spešl menšn ide našem Krešiminatoru koji iako ima preko 100 emisija manje od mene ima gotovo jednak broj pobjeda. Lik je stvarno wonder boy tog formata, kao da je pisan za njega, bravo Šokre, gušt je gledati tvoju rasturačinu", poručio je Kotiga.