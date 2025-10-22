Close Menu

Znate li tajnu savršeno kremastog pire krumpira? Ne, nije maslac

Bivša zvijezda “The Great British Bake Off” Briony May Williams otkrila je neobičan sastojak koji može poboljšati okus pirea od krumpira

Bivša natjecateljica u emisiji The Great British Bake Off, Briony May Williams, otkrila je neobičan sastojak za koji vjeruje da može podići okus mnogih jela, uključujući pire krumpir. Riječ je o grčkom jogurtu, prenosi N1.

Kuharica kaže da je počela dodavati grčki jogurt jelima poput pastirske pite (“cottage pie”) “kao mali proteinski dodatak”.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iako se grčki jogurt obično jede s granolom ili svježim voćem, Briony kaže da stavljanje nekoliko žlica u pire od krumpira može učiniti jelo “nevjerojatno ukusnim”.

“Možete dodati i malo maslaca ako želite, ali nije nužno,” podijelila je.

Podiže ukus i daje jako lijepu kombinaciju

“Ponekad, kada dodate mlijeko u pire, dobijete kremastu teksturu. Grčki jogurt daje istu kremoznost, ali i laganu kiselkastost, što podiže okus i daje jako lijepu kombinaciju.”

Na pitanje ima li bolji okus od klasičnog pirea, Briony je odgovorila:

“Mislim da ima nešto bolji okus. Malko je složeniji — inače pire jednostavno ima okus po... pireu.

I dalje dodam malo maslaca jer, budimo iskreni, ne možemo se svega odreći, ali s grčkim jogurtom tekstura je prekrasno glatka i svilenkasta, a ima i tu blagu... jednostavno je divno.”

Zašto grčki jogurt?

Briony kaže da je počela dodavati grčki jogurt u obroke kako bi povećala unos proteina:

“Kao žena u menopauzi trebam jesti više proteina. Kako starimo, gubimo mišićnu masu.

Dakle, pokušavam raditi male stvari koje povećavaju unos proteina bez korištenja proteinskih prahova ili pločica — možete ga staviti u pastirsku pitu i dobit ćete nekoliko dodatnih grama proteina koji vas mogu podići.”

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0