Znate li tajnu savršeno kremastog pire krumpira? Ne, nije maslac

Bivša natjecateljica u emisiji The Great British Bake Off, Briony May Williams, otkrila je neobičan sastojak za koji vjeruje da može podići okus mnogih jela, uključujući pire krumpir. Riječ je o grčkom jogurtu, prenosi N1.

Kuharica kaže da je počela dodavati grčki jogurt jelima poput pastirske pite (“cottage pie”) “kao mali proteinski dodatak”.

Iako se grčki jogurt obično jede s granolom ili svježim voćem, Briony kaže da stavljanje nekoliko žlica u pire od krumpira može učiniti jelo “nevjerojatno ukusnim”.

“Možete dodati i malo maslaca ako želite, ali nije nužno,” podijelila je.

Podiže ukus i daje jako lijepu kombinaciju

“Ponekad, kada dodate mlijeko u pire, dobijete kremastu teksturu. Grčki jogurt daje istu kremoznost, ali i laganu kiselkastost, što podiže okus i daje jako lijepu kombinaciju.”

Na pitanje ima li bolji okus od klasičnog pirea, Briony je odgovorila:

“Mislim da ima nešto bolji okus. Malko je složeniji — inače pire jednostavno ima okus po... pireu.

I dalje dodam malo maslaca jer, budimo iskreni, ne možemo se svega odreći, ali s grčkim jogurtom tekstura je prekrasno glatka i svilenkasta, a ima i tu blagu... jednostavno je divno.”

Zašto grčki jogurt?

Briony kaže da je počela dodavati grčki jogurt u obroke kako bi povećala unos proteina:

“Kao žena u menopauzi trebam jesti više proteina. Kako starimo, gubimo mišićnu masu.

Dakle, pokušavam raditi male stvari koje povećavaju unos proteina bez korištenja proteinskih prahova ili pločica — možete ga staviti u pastirsku pitu i dobit ćete nekoliko dodatnih grama proteina koji vas mogu podići.”