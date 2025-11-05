Znate li što znači ovaj prometni znak?

Prepoznavanje prometnih znakova ključan je dio sigurnosti na cesti. Ponekad je, stoga, dobro obnoviti znanje o njima.

Jedan od njih polako nestaje s cesta, a riječ je o crvenom trokutu s punim crnim krugom unutar njega.

Njegovo značenje je vrlo jednostavno: upozorenje na crne točke u prometu, odnosno opasna mjesta na cestama.

Za to je moglo biti nekoliko razloga, kao što su: oštar nagib ili zavoj na ravnoj cesti, koji prikriva nadolazeća vozila, skriveno raskrižje na brzoj cesti ili loši/skriveni znakovi upozorenja na raskrižjima.

Britansko Ministarstvo prometa odobrilo je njegovu upotrebu još 1955. godine i to na mjestima gdje su nesreće bile česte i s teškim posljedicama. Ispod trokuta se nalazilo i objašnjenje na kojoj je pisalo ACCIDENT BLACK SPOT (Crna točka za nesreće).

Nekoliko desetljeća rješavanja problema s prometnim nesrećama (npr. signalizacijom, ograničenjima brzine, poboljšanjem vidljivosti, ispravljanjem zavoja ili kamerama za kontrolu brzine ) bilo je glavni oslonac politike sigurnosti na cestama.

Znak se ubrzo proširio po cijelom svijetu, ali je njegova popularanost s vremenom prilično pala. Prometni stručnjaci ga smatraju nepotrebnim, uz ostale znakove upozorenja i danas je, navodno, ostao na samo jednom mjestu u Velikoj Britaniji. Prema svjedočanstvima vozača, ove znakove danas ćete pronaći samo u Hong Kongu, piše HAK.