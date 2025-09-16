Znate li što je pisalo na prvom transparentu koji je Torcida izvjesila na Poljudu? Bilo je to prije 44 godine

Ambiciozno se ušlo u tu sezonu 1981./82. Pravu šansu je konačno dobio Ante Biće Mladinić, nakon godina van svoga Hajduka i grada Splita, čiji je bio ne samo veliki nogometni filozof, nego i nezaobilazna faca gradskog društvenog života. Tako je Biće s Hajdukom, pojačanim kao možda nikad prije, trebao u Split donijeti titulu prvaka, nakon što je to već učinio s beogradskim Partizanom par sezona ranije, postavivši tada rekord u broju osvojenih bodova u nekadašnjoj ligi.

Tog ljeta u Hajduk je prvog dana prijelaznog roka došao iz mostarskog Veleža Blaž Slišković, osvojivši zauvijek navijački puk svojim bravurama i raskošnim talentom, kojeg je možda i rasipao, što je bila i ostala odlika svih genijalaca. Kao pojačanje došao je iz ljutog rivala Crvene zvezde i reprezentativni bek Zoran Jelikić. U vidu prinova bili su tu i Jordanovski, Berić, Petrov (kojeg smo zapamtili najviše po trakavici sa "Slučajem Petrov", je li ili nije imao pravo nastupa za Hajduk).

Tu su, naravno, bili Zlatko i Zoran Vujović, Gudelj, Vulić, Šalov, Pešić, Pudar i kapetan Vedran Rožić. Respektabilna momčad.

I u prvom kolu Kupa UEFA došao je "VfB Stuttgart", na današnji dan prije 44 godine. "Bijeli" su momčad iz samog vrha Bundeslige dočekali kao favoriti, mada su gosti bili predvođeni Dieterom Müllerom, kovrđavim Francuzom Didierom Sixom, braćom Forster, Schäferom... Hajduk je u Splitu pobijedio 3:1, golovima Zlatka i Zorana Vujovića, da bi u revanšu bilo 2:2 i tako se plasirao u drugo kolo tada jakog Kupa UEFA. U uzvratu je posebno odigrao strijelac Zoran Jelikić, a svoju najbolju utakmicu dao prerano preminuli miljenik navijača Mladen Bogdanović Kemo, posebno voljen na njegovim Brdima, o čemu i danas svjedoči mural u tom splitskom i hajdučkom kvartu.

Ali ovo nije priča samo o tome. Tog 16. rujna sada davne 1981. na ogradi poljudskog sjevera prvi put je izvješen transparent "TORCIDA – VAŠA VIRA, VAŠ SPAS". Izradila ga je skupina navijača "Nesvrstanih" s istoka Staroga placa, predvođenih pokojnim Borislavom Jelavićem Ušom. Tako su Vele, Kula, Skuda, Trepča, Slija i ostali postavili temelje organiziranog navijanja na novom stadionu, a sve je to u svojoj knjizi opisao jedan od njih i pokretač obnove Torcide te 1981. Tonći Prlac Prle.

Transparent je, na onom legendarnom gostovanju u Zagrebu 29. svibnja 1983., kada se mislilo da se ide po titulu, oduzela tadašnja milicija. Ista ekipa starijih torcidaša izradila je kasnije repliku transparenta, predavši ga novim generacijama hajdukovih navijača. Transparent se i danas postavlja na ogradu sjevera na velikim utakmicama.