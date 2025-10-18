Znate li što je najbolja moguća terapija za ženu?

Prema istraživanju koje je vodio poznati psiholog i antropolog Robin Dunbar sa Sveučilišta u Oxfordu, žene koje se redovito druže sa svojim bliskim prijateljicama imaju višu razinu serotonina, brže se oporavljaju od bolesti i imaju jači imunitet.

Stručnjaci tvrde da 22 dana predstavljaju granicu nakon koje se počinje osjećati mentalni umor: upravo zato preporučuju planiranje ženske večeri barem svaka tri tjedna. To je doza smijeha, razumijevanja i emocija koja vraća energiju i balans.

Ženska prijateljstva imaju posebnu snagu, emocionalno su dublja i intimnija, često se temelje na podršci i iskrenosti.

Učinkovito smanjenje stresa

Osim što jača prijateljstva, izlazak s prijateljicama potiče lučenje oksitocina i serotonina, hormona sreće koji poboljšavaju raspoloženje i smanjuju stres. Studije pokazuju da žene koje redovito provode vrijeme s prijateljicama imaju do 60 % niže razine kortizola, hormona stresa.

Zato, bilo da idete na večeru, šetnju, u kino ili samo na kavu, ne osjećajte grižnju savjesti. To nije luksuz, to je nužna briga o sebi. Smijeh, razgovor i razumijevanje koje dijelite s prijateljicama dokazano čine život lakšim i ljepšim, piše Zadovoljna.hr.