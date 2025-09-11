Znate li pravila za vožnju romobila? U Omišu osvanuli novi znakovi na ključnim lokacijama

Na području Omiša postavljeni su obavijesni znakovi na kojima su navedena najvažnija ograničenja i zakonske odredbe koje se odnose na osobna prijevozna sredstva. Inicijativu Policijske postaje Omiš, prihvatilo je Vijeće za prevenciju Grada Omiša i to je rezultiralo izradom i postavljanjem obavijesnih znakova na četiri lokacije u gradu.
Odabrane su lokacije na kojima se najčešće koriste osobna prijevozna sredstva, ali i mjesta gdje je intenzitet djece i građana najveći. Obavijesni znakovi postavljeni su kod srednje škole, kod parka Don Frane Bulić na Priku, na ulazu u šetnicu na Manćini i na ulazu na šetnicu na Slavinju. Mjesto pored osnovne i srednje škole ciljano je odabrano zbog edukacije i informiranja djece i mladih. Također, na Fošalu i u Gradskoj luci postavljeni su znakovi zabrane prometovanja.
Cilj postavljanja obavijesnih znakova je prevencija i edukacija svih sudionika u prometu, ali posebno djece i roditelja. Nadamo se da će ova inicijativa doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća i negativnih događaja u prometu te da će pozitivno utjecati na podizanje prometne kulture, ali i potaknuti roditelje da razmisle mogu li njihova djeca koristiti osobno prijevozno sredstvo i koja pravila moraju poštivati kada ga koriste. Također, na obavijesnom znaku nalazi se i QR code koji vodi na stranicu Ministarstva unutarnjih poslova #uModiSuNovaPravila kako bi se građani mogli i dodatno informirati.
Uz provođenje učestalih kontrola i kažnjavanje onih koji krše propise, policijski službenici će posebno tijekom rujna u sklopu akcije „Poštujte naše znakove“ u školama održavati predavanj za djecu, ali i roditelje, tijekom kojih će poseban fokus biti na edukaciji djece vezano uz korištenje osobnih prijevoznih sredstava, upoznavanju djece s zakonskim i dobnim ograničenjima i obavezama vozača takvih sredstava, kako bi i na taj način pozitivno utjecali na buduće vozače, ali i potaknuli roditelje djece na dodatno informiranje.
Pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti i da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristit, odnosno koliko dobro poznaje prometna pravila.
Nastavljamo raditi na tome da ovaj projekt prihvate i ostale lokalne zajednice na omiškom području, a ovim putem zahvaljujemo se Vijeću za prevenciju i Gradu Omišu na prihvaćenoj i realiziranoj inicijativi.
Podsjećamo još jednom:
U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 133/23. i 145/24.), odnosno u čl. 2. st. 1. t. 104. navedeno da je „osobno prijevozno sredstvo” vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25cm3 ili čija trajna snaga elektormotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), dok je u čl. 112. gore navedenog zakona propisano kuda i kako se mogu kretati „osobna prijevozna sredstva”.
Ograničenja koja se odnose na upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima:
- dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina,
- vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom
- mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani
- vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje,
- na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom
- vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha
- ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.