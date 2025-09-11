Znate li pravila za vožnju romobila? U Omišu osvanuli novi znakovi na ključnim lokacijama

Na području Omiša postavljeni su obavijesni znakovi na kojima su navedena najvažnija ograničenja i zakonske odredbe koje se odnose na osobna prijevozna sredstva. Inicijativu Policijske postaje Omiš, prihvatilo je Vijeće za prevenciju Grada Omiša i to je rezultiralo izradom i postavljanjem obavijesnih znakova na četiri lokacije u gradu.

Odabrane su lokacije na kojima se najčešće koriste osobna prijevozna sredstva, ali i mjesta gdje je intenzitet djece i građana najveći. Obavijesni znakovi postavljeni su kod srednje škole, kod parka Don Frane Bulić na Priku, na ulazu u šetnicu na Manćini i na ulazu na šetnicu na Slavinju. Mjesto pored osnovne i srednje škole ciljano je odabrano zbog edukacije i informiranja djece i mladih. Također, na Fošalu i u Gradskoj luci postavljeni su znakovi zabrane prometovanja.

Cilj postavljanja obavijesnih znakova je prevencija i edukacija svih sudionika u prometu, ali posebno djece i roditelja. Nadamo se da će ova inicijativa doprinijeti smanjenju broja prometnih nesreća i negativnih događaja u prometu te da će pozitivno utjecati na podizanje prometne kulture, ali i potaknuti roditelje da razmisle mogu li njihova djeca koristiti osobno prijevozno sredstvo i koja pravila moraju poštivati kada ga koriste. Također, na obavijesnom znaku nalazi se i QR code koji vodi na stranicu Ministarstva unutarnjih poslova #uModiSuNovaPravila kako bi se građani mogli i dodatno informirati.

Uz provođenje učestalih kontrola i kažnjavanje onih koji krše propise, policijski službenici će posebno tijekom rujna u sklopu akcije „Poštujte naše znakove“ u školama održavati predavanj za djecu, ali i roditelje, tijekom kojih će poseban fokus biti na edukaciji djece vezano uz korištenje osobnih prijevoznih sredstava, upoznavanju djece s zakonskim i dobnim ograničenjima i obavezama vozača takvih sredstava, kako bi i na taj način pozitivno utjecali na buduće vozače, ali i potaknuli roditelje djece na dodatno informiranje.

Pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti i da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristit, odnosno koliko dobro poznaje prometna pravila.

Nastavljamo raditi na tome da ovaj projekt prihvate i ostale lokalne zajednice na omiškom području, a ovim putem zahvaljujemo se Vijeću za prevenciju i Gradu Omišu na prihvaćenoj i realiziranoj inicijativi.

Podsjećamo još jednom:

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 133/23. i 145/24.), odnosno u čl. 2. st. 1. t. 104. navedeno da je „osobno prijevozno sredstvo” vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25cm3 ili čija trajna snaga elektormotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), dok je u čl. 112. gore navedenog zakona propisano kuda i kako se mogu kretati „osobna prijevozna sredstva”.

Ograničenja koja se odnose na upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima:

dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina,

vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom

mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani

vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje,

na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom

vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha

ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.