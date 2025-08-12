Close Menu

Znate li od čega se rade hrenovke?

Hrenovke se na prvi pogled prezentiraju kao mesni proizvod, ali važno je znati da ne sadrže uvijek čisto meso visoke kvalitete

Hrenovke su jedan od najčešće konzumiranih mesnih proizvoda, posebno među djecom i u brzinskim obrocima. Brze su za pripremu, dostupne u gotovo svakoj trgovini i često se nalaze na jelovniku kad treba "nešto na brzinu". No, iako ih mnogi vole, rijetki se zapravo zapitaju - što sve ulazi u njihov sastav?

Meso - ali koje točno?

Hrenovke se na prvi pogled prezentiraju kao mesni proizvod, ali važno je znati da ne sadrže uvijek čisto meso visoke kvalitete. U njihovoj osnovi obično se nalazi mješavina mehanički otkoštenog mesa peradi (najčešće piletine ili puretine), svinjskog mesa i/ili govedine, ovisno o proizvođaču. Međutim, uz meso se često koriste i ostatci mesa slabije kvalitete - poput vezivnog tkiva, kože, tetiva i masnog tkiva.

Kod jeftinijih varijanti udio pravog mesa zna biti vrlo nizak, a većinu mase čine zamjenski sastojci koji osiguravaju teksturu i volumen. Stoga je uvijek važno pročitati deklaraciju ako želite biti sigurni u to što konzumirate, piše Index.

Dodaci, pojačivači okusa i stabilizatori

Osim mesa (ili njegovih ostataka), u hrenovkama se nalazi cijeli niz dodatnih sastojaka koji im daju okus, boju, trajnost i željenu strukturu. Najčešći među njima su:

  • Sol i začini - za okus
  • Nitriti i nitrati - konzervansi koji produžuju rok trajanja i daju hrenovkama karakterističnu ružičastu boju
  • Pojačivači okusa - poput mononatrijeva glutaminata (MSG)
  • Stabilizatori i zgušnjivači - kao što su škrob, soja ili proteini iz mlijeka
  • Arome - koje imitiraju dimljenje ili specifične začinske note.
  •  

Zabrinutost oko pojedinih aditiva, osobito nitrita, raste jer se dugotrajna konzumacija prerađenih mesnih proizvoda povezuje s određenim zdravstvenim rizicima, uključujući povećan rizik od srčanih bolesti i određenih vrsta raka.

Hrenovke možda jesu praktične i ukusne, ali njihova jednostavnost krije niz sastojaka koje nije loše znati. Ako ih konzumirate povremeno i birate kvalitetnije varijante s višim udjelom mesa i manje aditiva - poput onih iz mesnica, ne morate ih se sasvim odreći. No svakako vrijedi razmisliti o sastavu - jer kad znate što jedete, lakše donosite odluke koje su dobre za vas i vaše zdravlje.

