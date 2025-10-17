Znate li koliko zarađuje 18-godišnji Yamal?

Magazin Forbes objavio je novu ljestvicu najplaćenijih nogometaša svijeta, a na vrhu je, već drugu godinu zaredom, Cristiano Ronaldo. Portugalac, koji nastupa za Al Nassr u Saudijskoj Arabiji, prošle je sezone zaradio 240 milijuna eura, čime je uvjerljivo zadržao prvo mjesto.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na drugom mjestu nalazi se Lionel Messi s prihodima od 110 milijuna eura, dok treće mjesto zauzima Karim Benzema, koji u saudijskom Al-Ittihadu zarađuje 89 milijuna eura.

Najplaćeniji europski nogometaš je Kylian Mbappé, koji nakon prelaska u Real Madrid ostvaruje godišnju zaradu od 81 milijun eura, a slijedi ga Erling Haaland iz Manchester Cityja s 60 milijuna eura.

Popis deset najplaćenijih nogometaša prema Forbesu:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 240 mil. €

Lionel Messi (Inter Miami) – 110 mil. €

Karim Benzema (Al Ittihad) – 89 mil. €

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 81 mil. €

Erling Haaland (Manchester City) – 60 mil. €

Vinicius Jr (Real Madrid) – 51 mil. €

Mohamed Salah (Liverpool) – 47 mil. €

Sadio Mané (Al Nassr) – 37,5 mil. €

Jude Bellingham (Real Madrid) – 37,5 mil. €

Lamine Yamal (Barcelona) – 37 mil. €

Zanimljivo, najmlađi na listi je Lamine Yamal, tinejdžer Barcelone koji je prošle sezone osvojio Europsko prvenstvo sa Španjolskom, La Ligu i Kup kralja te potpisao novi ugovor s katalonskim klubom do 2031. godine.