Znate li kolike su kazne za petarde? Evo što smijete koristiti i kada

Blagdansko razdoblje, koje bi trebalo biti ispunjeno mirom, gotovo svake godine narušeno je neodgovornim korištenjem pirotehničkim sredstvima, što potvrđuje i nedavna intervencija policije nad petoricom maloljetnih osoba koje su nepropisnim korištenjem pirotehnike izazvale požar na otvorenom prostoru. Među skupinom se nalazio i jedan strani državljanin, a neodgovorna igra rezultirala je hitnom intervencijom vatrogasaca.

Prilikom pretrage kod maloljetnika je pronađeno trideset i pet komada različitih pirotehničkih sredstava, uključujući i ona iz kategorije F2 koja su djeci strogo zabranjena, što je dovelo do izricanja novčanih kazni roditeljima, ali i obavještavanja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, piše Novi list.

Tradicionalna akcija

Ovaj incident je pravi primjer zašto Ministarstvo unutarnjih poslova još od 1993. godine provodi tradicionalnu akciju »Mir i dobro«. Cilj ove inicijative je podizanje opće sigurnosti građana te održavanje javnog reda i mira kroz edukaciju i strogi nadzor nad eksplozivnim tvarima.

Zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj vrlo je jasan po pitanju zaštite najmlađih, pa je tako djeci mlađoj od četrnaest godina strogo zabranjena uporaba bilo kakve pirotehnike. Za roditelje ili skrbnike koji zanemare ovu zakonsku obvezu predviđene su sankcije u iznosu od 130 do 390 eura. Novčanim kaznama pokušava se bar na neki način upozoriti roditelje, ukoliko oni sami ne vide važnost roditeljskog nadzora u sprječavanju potencijalnih tragedija.

Sigurnosni protokoli precizno definiraju i prava starijih maloljetnika, koji smiju koristiti isključivo pirotehniku kategorije F1, karakterističnu po niskom riziku i zanemarivoj razini buke.

S druge strane, snažnija sredstva iz kategorija F2 i F3 dostupna su isključivo punoljetnim osobama, i to u strogo ograničenom vremenskom prozoru od 27. prosinca do prvog dana nove godine. Važno je naglasiti da su petarde i redenici iz ovih kategorija još od 2021. godine u potpunosti zabranjeni za osobne potrebe građana, neovisno o dobi, upravo zbog učestalih ozljeda i narušavanja mira u urbanim sredinama.

Financijske posljedice za nepoštivanje ovih odredbi su značajne, pa se tako fizičke osobe koje koriste zabranjena sredstva ili pirotehniku upotrebljavaju izvan dopuštenog razdoblja mogu suočiti s kaznama koje dosežu gotovo dvije tisuće eura. Osim same uporabe, policija strogo nadzire i kanale distribucije, dopuštajući kupnju isključivo u specijaliziranim prodavaonicama od sredine prosinca do početka siječnja, dok je svaka trgovina putem interneta strogo zabranjena i podložna sankcijama.

Unatoč stalnim apelima i naporima nadležnih službi, podaci iz prethodnih godina ukazuju na alarmantne razmjere stradavanja, s posebnim naglaskom na najranjiviju skupinu – djecu. Statistika prošlogodišnje akcije bilježi 33 ozlijeđene osobe, među kojima je četrnaestero djece zadobilo teške ili lakše tjelesne ozljede.

Ministarstvo unutarnjih poslova stoga je poduzelo opsežne korake, provodeći edukacije za oko 10.000 učenika diljem zemlje te upućujući apele svim obrazovnim ustanovama.

Naglasak je stavljen na prevenciju ozljeda šaka, vida i sluha, koje su najčešće posljedica nestručnog rukovanja. Mario Salopek iz Službe prevencije upozorava kako pirotehnička sredstva nikako nisu igračke, već eksplozivna sredstva, naglašavajući da se nesreće najčešće događaju u domovima ili u neposrednoj blizini roditelja čiji je nadzor izostao.

Uznemirujuće zapljene

Posebnu zabrinutost ove godine izazivaju zapljene pirotehničkih sredstava kategorije F4, koja sadrže od 100 do 200 grama eksploziva.

Kako ističe Tomislav Vukoja, voditelj Protueksplozijske službe, ovakva su sredstva namijenjena isključivo profesionalnoj uporabi i njihova snaga može dovesti do smrtnog stradavanja.

Najveći kanal distribucije takvih opasnih predmeta je online prodaja, gdje se ne provjerava dob niti kompetencije kupca.

Zbog toga Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava na strogu zabranu slanja pirotehnike poštanskim paketima, a u kontrolu sumnjivih pošiljaka bit će uključeni i službeni psi za detekciju eksploziva.

Zakonski okvir ostaje jasan i nepromijenjen. Prodaja pirotehnike dopuštena je od 15. prosinca do 1. siječnja, dok je njezina uporaba ograničena isključivo na razdoblje od 27. prosinca do prvog dana nove godine.

Prošlogodišnji rekordni rezultati, koji uključuju oduzimanje više od 112.000 komada pirotehnike, potvrđuju odlučnost policije u suzbijanju ilegalnog tržišta. Ipak, sigurnost uvelike ovisi o odgovornosti pojedinca.

Policija stoga poziva roditelje koji kod djece pronađu nedozvoljena sredstva da ih bez straha od sankcija prijave na broj 192. Policijski službenici će na diskretan način preuzeti opasna sredstva, osiguravajući tako da blagdani prođu u miru, bez nepotrebnih žrtava i šteta, piše Novi list.

Kazne od 660 do 1.990 eura

Novčanom kaznom od 660 do 1.990 eura kaznit će se fizička osoba koja koristi pirotehniku kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina, zatim ako koristi pirotehniku kategorije F2 i F3 izvan dopuštenog razdoblja (od 2. siječnja do 26. prosinca) nabavlja, posjeduje ili koristi petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe zabranjeni su od 2021. godine.