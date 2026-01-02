Znate li koji kućanski aparat troši najviše struje?

Najava skupljih računa za struju loša je vijest na kraju godine, osobito jer se mnogima čini da ne troše više nego prije. No problem često nije u navikama, nego u uređaju koji radi bez prestanka, odnosno hladnjaku.

Iako se najčešće sumnja na perilicu rublja, ona radi tek nekoliko sati tjedno. Hladnjak, za razliku od nje, radi 24 sata dnevno, cijele godine. Stalno održava temperaturu, reagira na svako otvaranje vrata i bori se s toplinom iz okoline.

Stariji hladnjaci, osobito oni stariji od deset godina, mogu trošiti i dvostruko više energije od novih, energetski učinkovitih modela. Prema podacima europskih energetskih agencija, hladnjak često čini 20 do 30 posto ukupne potrošnje struje u kućanstvu.

Perilica rublja ima lošu reputaciju jer troši puno energije po pranju, osobito na višim temperaturama, no ključna je razlika u tome što se gasi. Hladnjak nikad.

Dodatni problem su loše navike poput pretrpanog hladnjaka, stavljanja tople hrane unutra, nečiste stražnje rešetke ili čestog otvaranja vrata – sve to povećava potrošnju.

Uštede su moguće bez velikih troškova: optimalna temperatura hladnjaka je +4 °C, zamrzivača –18 °C, stražnju rešetku treba redovito čistiti, a brtve provjeravati.

Ako imate star hladnjak, zamjena se često isplati. Razlika u potrošnji može donijeti značajnu uštedu svake godine – ne zbog luksuza, nego zbog računa koji stiže svaki mjesec.