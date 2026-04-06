Znate li koji je najdugovječniji hrvatski iseljenički časopis. Tradicija duga 65 godina

U radio emisiji "Dalmatinska kartolina" najprije odlazimo u splitsku Gradsku knjižnicu Marka Marulića gdje se prošli tjedan održala večer susreta domovine i iseljene Hrvatske, večer riječi koje su desetljećima povezivale kontinent s kontinentom, generaciju s generacijom kroz najdugovječniji iseljenički časopis Studia Croatica.

Pedesetih godina prošlog stoljeća skupina hrvatskih emigranata u Buenos Airesu, daleko od domovine, ali duboko uronjena u njezinu povijest i identitet, došla je do čvrstog uvjerenja kako je potrebno osnovati tiskovno glasilo koje će na jednom od svjetskih jezika pružiti autentičan prikaz hrvatskoga naroda — njegove bogate povijesti, kulture i njegove legitimne težnje za životom u vlastitoj, neovisnoj državi. Ta ideja nije bila samo izdavački pothvat. Bila je to misija. Godine 1960. objavljen je prvi broj tromjesečnog časopisa Studia Croatica na španjolskom jeziku. Od tada pa sve do danas časopis je objavio tisuće stranica u tiskanom obliku i različitim elektroničkim formatima, potvrđujući svoju trajnu i nezamjenjivu ulogu u promicanju hrvatske misli, kulturne baštine i nacionalne svijesti među Hrvatima diljem svijeta. Studia Croatica postala je most između Hrvatske i Argentine, između prošlosti i sadašnjosti, između iseljeništva i domovine. Danas časopis uređuju magistar Joza Vrljičak i doktorica Adriana Smajić koji su uz prof. dr. sc. Francisca Javiera Juez Gálveza, njihovog dopisnog člana, gosti naše emisije.

Sredinom ožujka u Splitu se održava Pričigin, kultni festival pričanja priča koji njeguje usmenu predaju i nastupe uživo okupljajući književnike, glumce, novinare i amatere koji pred punom dvoranom pričaju priče na zadane teme, često prožete humorom i emocijama. Ovogodišnje 19. izdanje festivala od 17. do 21. ožujka i posvećen je sjećanju na svog suosnivača, nedavno preminulog književnika Renata Baretića, uz uobičajenu mješavinu smijeha, emocija i izvrsnog pripovijedanja.

I posljednja tema i mjesto gdje vas vodimo u ovotjednoj emisiji je splitski Arheološki muzej i predstavljanje projekata njegove digitalne transformacije pod nazivom Od kamena do klika. Digitalna transformacija muzeja danas predstavlja jedan od ključnih izazova a kako se njoj prilagođava ovaj najstariji muzej u Hrvatskoj saznajemo od muzejske savjetnice dr. Jelene Jovanović.

Emisiju pripremila Day Antunović, uredio Vladimir Brnardić. Radio emisiju Glasa Hrvatske Hrvatskog radija poslušajte ovdje: https://api.hrt.hr/media/0f/77/19-03-2026-studia-croatica-pricigin-arheoloski-muzej-20260318141412.mp3